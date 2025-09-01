Λουιζιάνα: Έξι νεκροί μετά από κατανάλωση στρειδιών με σαρκοβόρα βακτήρια

Έξι άνθρωποι πέθαναν μετά την κατανάλωση ωμών στρειδιών που συλλέχθηκαν στη Λουιζιάνα, τα οποία είχαν μολυνθεί με το σαρκοβόρο βακτήριο Vibrio vulnificus.

Οι μολύνσεις από το βακτήριο είναι συνολικά 34 ως τώρα, σηματοδοτώντας την υψηλότερη ετήσια αύξηση που έχει παρατηρηθεί εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους είχαν φάει στρείδια σε διάφορα εστιατόρια, στη Λουιζιάνα αλλά και στη Φλόριντα.

Το Υπουργείο Υγείας της Λουιζιάνα είχε αναφερθεί στο συμβάν, λίγες μέρες πριν, όταν οι θάνατοι ακόμη ανέρχονταν στους τέσσερις.

«Πολλοί άνθρωποι έπαθαν λοίμωξη από το βακτήριο Vibrio vulnificus. Από τη λοίμωξη υπάρχει μικρή πιθανότητα να αρρωστήσουν σοβαρά και να χρειαστούν εντατική θεραπεία ή ακόμη και ακρωτηριασμό άκρων», δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου. «Περίπου ένας στους πέντε ανθρώπους με αυτή τη λοίμωξη πεθαίνει, μερικές φορές μέσα σε μία ή δύο ημέρες».

Πόσο επικίνδυνο είναι το βακτήριο Vibrio Vulnificus

Σύμφωνα με δημοσίευμα του cbsnews.com, το Vibrio vulnificus είναι ένα βακτήριο που αναπτύσσεται σε θερμά παράκτια νερά, κυρίως από τον Μάιο έως και τον Οκτώβριο. Η μόλυνση μπορεί να προκληθεί είτε όταν μια ανοιχτή πληγή έρθει σε επαφή με μολυσμένο νερό, είτε μέσω κατανάλωσης ωμών ή ανεπαρκώς μαγειρεμένων θαλασσινών.

Το Vibrio vulnificus μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνο, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις προκαλεί θανατηφόρα λοίμωξη με νεκρωτική απονευρωσίτιδα – μια σοβαρή κατάσταση που ενδέχεται να οδηγήσει ακόμη και σε ακρωτηριασμό άκρων, σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC). Ενδεικτικό της σοβαρότητας είναι ότι περίπου ένας στους πέντε ασθενείς που μολύνονται από το συγκεκριμένο βακτήριο, χάνει τη ζωή του.