Λουιζιάνα: 10χρονος σκότωσε τον πρώην δήμαρχο και την κόρη του

Σοκαρισμένη είναι η κοινή γνώμη στη Λουιζιάνα, καθώς η αστυνομία συνέλαβε έναν 10χρονο, ο οποίος φέρεται να παραδέχθηκε ότι σκότωσε τον πρώην δήμαρχο της πόλης Μάιντεν και την κόρη του.

Ο 82χρονος Τζο Κορνίλιους και η κόρη του Κίσα Μάιλς βρέθηκαν νεκροί μέσα σε σπίτι την Κυριακή.

10-year-old boy CONFESSES TO DOUBLE MURDER in #Minden #Louisiana



Victims: Joe Cornelius Sr. (pictured), 82, former city councilman, & his daughter Keisha Miles, 31



Both found with multiple gunshot wounds at 6:30am Sunday



Suspect in custody. Motive unknown#RIP 🙏 #TrueCrime pic.twitter.com/ckB1y7MmgX