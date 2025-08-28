Μεγάλη ρωσική επίθεση στο Κίεβο με νεκρούς - Χτυπήθηκε κτίριο της ΕΕ

«Ήταν σκόπιμο», λέει ο Αντόνιο Κόστα

Κοσμος
Νεκροί και τραυματίες από τη μεγάλη ρωσική επίθεση στο Κίεβο / Βίντεο Σκάι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σφοδρή επίθεση με drones εξαπέλυσε η Ρωσία στο Κίεβο, αφήνοντας πίσω της νεκρούς και τραυματίες. Χτυπήθηκε κτίριο της ΕΕ, με την Ευρώπη να καταδικάζει το γεγονός.

Θρίλερ με τη συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι: Τι έδειχνε ο χάρτης στον Λευκό Οίκο

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 598 drones και 31 πυραύλους στη διάρκεια της νυχτερινής της επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας, με τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν τα 563 drones και 26 πυραύλους.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, από τη ρωσική μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας επλήγησαν 13 περιοχές, ενώ συντρίμμια έπεσαν σε 26.

Ουκρανία

Φωτογραφίες AP (Efrem Lukatsky)

Πόλεμος Ουκρανία

Επίθεση Ρωσίας στην Ουκρανία

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί, και 38 τραυματίστηκαν στο Κίεβο από τη ρωσική επίθεση, ενώ πολυκατοικίες και άλλα κτίρια υπέστησαν ζημιές σε επτά συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Όπως εξήγησαν οι αρχές του Κιέβου, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, με τις ομάδες της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων να σβήνουν φωτιές και να αναζητούν επιζώντες και θύματα στα ερείπια κατεστραμμένων κτιρίων.

Eπίθεση Ρωσίας με drones στην Ουκρανία

Φωτογραφία AP (Evgeniy Maloletka)

Το κτίριο της αποστολής της ΕΕ στο Κίεβο υπέστη ζημιές από τη ρωσική επίθεση

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε «σοκαρισμένος» σήμερα από τη νέα μαζική επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία.

«Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα στην Ουκρανία αλλά και με το προσωπικό της αντιπροσωπείας της ΕΕ, το κτίριο της οποίας υπέστη ζημιές από αυτά τα σκόπιμα πλήγματα της Ρωσίας. Η ΕΕ δε θα εκφοβιστεί. Η επίθεση της Ρωσίας απλώς ενισχύει την αποφασιστικότητά μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία και τον λαό της», τόνισε σε ανάρτησή του στο Χ.

Η πρεσβεύτρια της ΕΕ στην Ουκρανία Καταρίνα Μαθέρνοβα διευκρίνισε ότι η διπλωματική αποστολή «υπέστη σοβαρές ζημιές από το ωστικό κύμα» των βομβαρδισμών.

Φωτογραφία που ανήρτησε ο Κόστα δείχνει το εύρος των ζημιών στα γραφεία της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας: κατέρρευσε η οροφή, ενώ έχουν σπάσει και τζάμια. Ωστόσο κανένα μέλος της αποστολής δεν έχει τραυματιστεί, σύμφωνα με Ευρωπαίο διπλωμάτη.

 

 

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε σε ανάρτηση στο Χ: 

«Άλλη μια νύχτα αδιάκοπων βομβαρδισμών της Ρωσίας έπληξε πολιτικές υποδομές και σκότωσε αθώους. Έπληξε επίσης την αντιπροσωπεία μας στην ΕΕ στο Κίεβο. Το προσωπικό της αντιπροσωπείας μας είναι ασφαλές. Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει αμέσως τις αδιάκριτες επιθέσεις της σε πολιτικές υποδομές και να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», τονίζει στο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν.

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΡΩΣΙΑ
 |
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
