Παρέμβαση του ΟΗΕ να σταματήσει το σχέδιο Νετανιάχου για την Γάζα

Νέα ένταση στο Μεσανατολικό μετά την απόφαση του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου να θέσει υπό στρατιωτικό έλεγχο τη Γάζα. Ο ΟΗΕ απαιτεί από την κυβέρνηση του Ισραήλ να σταματήσει αμέσως το σχέδιό της. Την ίδια ώρα, η Χαμάς καταγγέλλει τον Νετανιάχου για «πραξικοπηματική» σύλληψη. Οι Χούθι του Ιράν, σύμμαχοι της Χαμάς ανακοινώνουν ότι ετοιμάζουν εντεινόμενη πυραυλική επίθεση. Ενώ η Χεζμπολάχ είναι ανίσχυρη να στηρίξει την Χαμάς μετά την απόφαση της πλειονότητας του υπουργικού συμβουλίου για αφοπλισμό της μέχρι το τέλος του έτους και τις συνεχείς επιδρομές του Ισραήλ και αποδεκατισμού των στελεχών της σε έδαφος του Λιβάνου.

Ραγδαίες, λοιπόν, οι εξελίξεις στο Μεσανατολικό. Η απόφαση Νετανιάχου για πλήρη έλεγχο της Γάζα προκάλεσε την παρέμβαση του ΟΗΕ. Συγκεκριμένα, ο Φόλκερ Τουρκ, Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου τόνισε νωρίτερα σήμερα ότι «το σχέδιο της ισραηλινής κυβέρνησης, που έχει στόχο τον πλήρη στρατιωτικό έλεγχο της κατεχόμενης λωρίδας της Γάζας, πρέπει να σταματήσει αμέσως».

«Το σχέδιο αυτό αντιβαίνει στην απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία το Ισραήλ οφείλει να βάλει τέλος στην κατοχή του το συντομότερο, στην υλοποίηση της συμφωνημένης λύσης των δύο κρατών και στο δικαίωμα των Παλαιστινίων στην αυτοδιάθεση», υπογράμμισε ο Ύπατος Αρμοστής, Φόλκερ Τουρκ.

ΟΗΕ: Όχι σε νέα κλιμάκωση

«Όλα μας κάνουν να σκεφτούμε πως αυτή η νέα κλιμάκωση θα επιφέρει ακόμα πιο μαζικούς εκτοπισμούς, περισσότερους φόνους, περισσότερα αφόρητα βάσανα, παράλογες καταστροφές και φρικτά εγκλήματα», καταγγέλλει ο Ύπατος Αρμοστής, Φόλκερ Τουρκ. Ταυτόχρονα, ζητά από την κυβέρνηση του Ισραήλ «αντί να ενισχύει αυτό τον πόλεμο, να αφήσει να μπει η ανθρωπιστική βοήθεια χωρίς εμπόδια στη λωρίδα της Γάζας για να σωθούν οι ζωές αμάχων».

Η παρέμβαση της Βρετανίας

Η απόφαση Νετανιάχου έχει προκαλέσει νέο κύμα διεθνών αντιδράσεων με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ να χαρακτηρίζει «λανθασμένη» την απόφαση της κυβέρνησης του Ισραήλ, καλώντας την «να την επανεξετάσει άμεσα». «Η ενέργεια αυτή δεν θα κάνει τίποτα για να τερματιστεί αυτή η σύγκρουση ούτε θα βοηθήσει στο να διασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων. Θα φέρει μόνο περισσότερη αιματοχυσία», τονίζει ο Κιρ Στάρμερ. Η απόφαση Νετανιάχου, «δημιουργεί τον κίνδυνο κλιμάκωσης μιας ήδη αφόρητης και αποτρόπαιης κατάστασης», τόνισε η Μιάτα Φάνμπουλε, υφυπουργός Ενέργειας της βρετανικής κυβέρνησης.

Το σχέδιο Νετανιάχου

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση της κυβέρνησης του Ισραήλ, προβλέπεται η κατάληψη της πόλης της Γάζας και η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό εκτός των ζωνών μάχης. Πηγές της κυβέρνησης του Ισραήλ, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ – ΜΠΕ, αναφέρουν ότι το σχέδιο που εγκρίθηκε προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς, την επιστροφή των ομήρων, τόσο όσων βρίσκονται στη ζωή όσο και αυτών που έχουν αποβιώσει, την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας και τον έλεγχο ασφαλείας του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και την εγκαθίδρυση εναλλακτικής πολιτικής διοίκησης, που δεν θα ανήκει ούτε στη Χαμάς ούτε στην Παλαιστινιακή Αρχή.

Η απάντηση της Χαμάς

Ως απάντηση στη εχθρική στάση του Ισραήλ, η Χαμάς είπε ότι το σχέδιο Νετανιάχου «ισοδυναμεί με πραξικόπημα εν μέσω των διαπραγματεύσεων με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός». Επίσης, η Χαμάς υπογράμμισε ότι «τα σχέδια του Νετανιάχου να διευρύνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα καταδεικνύουν ότι στόχος του είναι να θυσιάσει τους ισραηλινούς ομήρους προκειμένου να εξυπηρετήσει προσωπικά του συμφέροντα».

Εμπλέκει τον αραβικό κόσμο ο Νετανιάχου



Άμεση ήταν η αντίδραση Νετανιάχου στην απάντηση της Χαμάς εν μέσω διεθνών αντιδράσεων και αναστάτωσης του αραβικού κόσμου. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ενέπλεξε μάλιστα και τον αραβικό κόσμο τορπιλίζοντας ακόμη περισσότερο το τεταμένο κλίμα στην Μέση Ανατολή. «Δεν θέλουμε να κρατήσουμε (τη Γάζα). Θέλουμε να εγκαταστήσουμε μια περίμετρο ασφαλείας, όμως δεν θέλουμε να την κυβερνήσουμε», είπε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Θέλουμε να παραδώσουμε τον έλεγχο σε αραβικές δυνάμεις που θα κυβερνήσουν σωστά χωρίς να μας απειλούν και προσφέροντας μια καλή ζωή στους κατοίκους της Γάζας. Αυτό δεν είναι δυνατό με τη Χαμάς», συμπλήρωσε.

Αναστάτωση στον αραβικό κόσμο

Στο μεταξύ, η ανακοίνωση Νετανιάχου για πλήρη έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας έχει φέρει μεγάλη αναστάτωση και στον αραβικό κόσμο. Αξιωματούχος της κυβέρνησης της Ιορδανίας είπε πως «οι Άραβες θα υποστηρίξουν μόνο ό,τι συμφωνήσουν και αποφασίσουν οι Παλαιστίνιοι». «Η ασφάλεια της Γάζας πρέπει να αποκατασταθεί από νόμιμους παλαιστινιακούς θεσμούς», είπε ο ίδιος αξιωματούχος με τον όρο της ανωνυμίας του στο Reuters. «Οι Άραβες δεν θα συμφωνήσουν με τις πολιτικές του Νετανιάχου ούτε θα καθαρίσουν το χάος που δημιούργησε», τόνισε ο Ιορδανός αξιωματούχος.

Η παρέμβαση της Τουρκίας



Η ανακοίνωση Νετανιάχου προκάλεσε και την αντίδραση της Τουρκίας, που σταθερά στέκεται στο πλευρό της Χαμάς. Με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών κάλεσε «τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει τις ευθύνες της προκειμένου να αποτρέψει την εφαρμογή αυτής της απόφασης, που έχει στόχο να εκτοπίσει διά της βίας τους Παλαιστίνιους από την ίδια τους τη γη καθιστώντας τη Γάζα μη κατοικήσιμη». Απευθυνόμενη δε στην κυβέρνηση του Ισραήλ, η Τουρκία ζήτησε «άμεσα να παύσει τα πολεμικά του σχέδια, να συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός στη Γάζα και να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για μια λύση δύο κρατών». «Κάθε βήμα από την κυβέρνηση του Ισραήλ για να συνεχίσει αυτό που η Τουρκία χαρακτηρίζει γενοκτονία από το Ισραήλ και κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών καταφέρει βαρύ πλήγμα στην παγκόσμια ασφάλεια», τόνισε σε ανακοίνωσή του το υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας.

