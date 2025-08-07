Η Γαλλία φλέγεται: Η μεγαλύτερη πυρκαγιά από το 1948!

Η νοτιοδυτική Γαλλία ζει δραματικές ώρες. Η μεγαλύτερη πυρκαγιά των τελευταίων δεκαετιών συνεχίζει να κατακαίει τα δάση απειλώντας ανθρώπινες ζωές. Ολόκληρες κοινότητες έχουν εκκενωθεί και η περιοχή θυμίζει «κρανίου τόπο».

Γαλλία: Η πιο καταστροφική πυρκαγιά από το 1948

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του Star Μαρία Δεναξά, πρόκειται για τη μεγαλύτερη φυσική καταστροφή από πυρκαγιά που έχει γνωρίσει η Γαλλία από το 1948!

Το μεγαλύτερο πύρινο μέτωπο του φετινού καλοκαιριού στη Γαλλία εξακολουθεί να κατακαίει την περιοχή της Όντ, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Φωτιές στη Γαλλία: Η καταστροφή είναι μεγαλύτερη σε έκταση από το Παρίσι

Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό μία γυναίκα βρέθηκε απανθρακωμένη και δεκάδες είναι οι τραυματίες, ανάμεσά τους πολλοί πυροσβέστες. Μέχρι αυτή την ώρα, έχουν αποτεφρωθεί τουλάχιστον 170.000 στρέμματα δασικής έκτασης, αριθμός μεγαλύτερος από την έκταση του ίδιου του Παρισιού.

