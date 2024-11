Πούτιν: Aπειλεί με παγκόσμια σύρραξη - Το νέο υπερηχητικό όπλο του

Ο νέου τύπου υπερηχητικός, βαλλιστικός πύραυλος Oreshnik που εκτόξευσε την Πέμπτη 21/11 η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας θα παίξει καθοριστικό ρόλο για την Ευρώπη, σύμφωνα με τον Guardian.

«Σε συνθήκες μάχης δοκιμάστηκε ένα από τα νεότερα ρωσικά πυραυλικά συστήματα μεσαίου βεληνεκούς», είπε ο Πούτιν, αναφερόμενος στο χτύπημα στο Ντνίπρο της Ουκρανίας. «Σε αυτή την περίπτωση, με έναν βαλλιστικό πύραυλο σε μη πυρηνικό, υπερηχητικό εξοπλισμό. Οι πυραυλικοί μας τον ονόμασαν ‘Oreshnik’. Οι δοκιμές ήταν επιτυχείς. Ο στόχος της εκτόξευσης επιτεύχθηκε».

Ο πύραυλος Oreshnik, το νέο υπερόπλο στη «φαρέτρα» του Πούτιν, είναι ένας πύραυλος μεσαίου βεληνεκούς που μπορεί να ταξιδέψει μεταξύ 1.000 και 3.000 χιλιομέτρων (620 μίλια έως 1.860 μίλια), σύμφωνα με το Κέντρο για τον Έλεγχο των Όπλων και την Αντιμετώπιση της Διάδοσης. Μάλιστα, μπορεί να επιτεθεί σε στόχους με ταχύτητα 10 Μαχ, δηλαδή 2,5-3 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε τη Δύση ότι η Μόσχα μπορεί να πλήξει στρατιωτικές εγκαταστάσεις οποιασδήποτε χώρας τα όπλα της οποίας χρησιμοποιήθηκαν εναντίον της Ρωσίας. Τόνισε, επίσης, ότι η Δύση κλιμακώνει τον πόλεμο στην Ουκρανία επιτρέποντας στο Κίεβο να χτυπήσει τη Ρωσία με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και ότι ο πόλεμος μετατρέπεται σε παγκόσμιο πόλεμο.

Έτσι, η Ρωσία είχε πραγματοποιήσει δοκιμές μάχης του υπερηχητικού συστήματος πυραύλων «Oreshnik» ως απάντηση στις επιθετικές ενέργειες των χωρών του ΝΑΤΟ εναντίον της Ρωσίας, είπε ο Ρώσος πρόεδρος.

