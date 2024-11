Reuters: Ο Πούτιν ανοιχτός σε συζήτηση με Τραμπ για ανακωχή στην Ουκρανία

Επικοινωνία Τραμπ - Πούτιν / ΣΚΑΙ (αρχείου)

Ανοιχτός σε συζήτηση με τον Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται ο Βλαντιμίρ Πούτιν με στόχο την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Reuters. Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος δεν κάνει πίσω στο θέμα των εδαφικών παραχωρήσεων, ενώ είναι ανένδοτος όσον αφορά την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Στην πρώτη λεπτομερή αναφορά για το τι θα δεχόταν ο Πρόεδρος Πούτιν σε οποιαδήποτε συμφωνία με μεσολάβηση του Τραμπ, Ρώσοι αξιωματούχοι είπαν ότι το Κρεμλίνο θα μπορούσε σε γενικές γραμμές να συμφωνήσει να παγώσει τη σύγκρουση στην πρώτη γραμμή.

Ενδέχεται να υπάρχει χώρος για διαπραγμάτευση σχετικά με τον ακριβή διαχωρισμό των τεσσάρων ανατολικών περιοχών του Ντόνετσκ, του Λουχάνσκ, της Ζαπορίζια και της Χερσώνας, σύμφωνα με τρία άτομα που μίλησαν ανώνυμα για το θέμα.

Σε επιφυλακή βρίσκεται η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίεβο, μιας και υπάρχουν «συγκεκριμένες πληροφορίες για πιθανή μεγάλη αεροπορική επίθεση».

Για λόγους ασφαλείας, οι υπεύθυνοι της πρεσβείας αποφάσισαν να την κλείσουν προσωρινά.

«Για προληπτικούς λόγους, η πρεσβεία θα μείνει κλειστή και οι εργαζόμενοι θα μείνουν στα σπίτια τους. Η πρεσβεία των ΗΠΑ καλεί τους Αμερικανούς να είναι προετοιμασμένοι να βρουν άμεσα καταφύγιο σε περίπτωση συναγερμού για αεροπορική επίθεση», αναφέρει η ανακοίνωση.

