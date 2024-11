Τραμπ και Μπάιντεν «φίλοι για πάντα» μέσω AI: Viral video για τις εκλογές

Viral έγινε βίντεο με πρωταγωνιστές τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζο Μπάιντεν να έχουν μονιάσει, λίγες μόνο μέρες μετά τις αμερικανικές εκλογές. Αυτό επετεύχθη φυσικά χάρη στο AI.

Την αφορμή έδωσε η χθεσινή συζήτηση των Τραμπ - Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο και ο χρήστης του X, Ari K... «μεγαλούργησε». Το βίντεο προκαλεί άφθονο γέλιο.

Στο κλιπ που φτιάχτηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, οι δυο τους συναντιούνται και λένε ότι «έλειψαν» ο ένας στον άλλο. Μετά ανεβαίνουν στη μηχανή και ξεκινούν τις... βόλτες!

I asked AI to imagine the Trump Biden lunch at the White House today and it did not disappoint! pic.twitter.com/gNrJc0s7Hm