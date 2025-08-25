Συναγερμός στον Πειραιά: Σορός γυναίκας ανασύρθηκε από το λιμάνι

Τι εκτιμούν οι αρχές

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας στον Πειραιά, όταν γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο λιμάνι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για γυναίκα ηλικίας 50-55 ετών, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων. Εντοπίστηκε από επιβάτες που βρίσκονταν στην προβλήτα Ε8 και ειδοποιήσαν το Λιμενικό, το οποίο ανέσυρε τη σορό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του OPEN, το θύμα πιθανότατα βρισκόταν στο σημείο για μπάνιο, ωστόσο οι Αρχές έχουν αφήσει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Διαβάστε περισσότερα:
ΣΟΡΟΣ
 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 |
ΛΙΜΑΝΙ
