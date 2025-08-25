Καιρός: Σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες

Η πρόγνωση του καιρού για τη Δευτέρα 25/8

Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Μιχάλης Καραγιάννης)
Η πρόγνωση του καιρού για τη Δευτέρα 25/8 από την ΕΜΥ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αίθριος με υψηλές θερμοκρασίες, μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά και ανέμους έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο αναμένεται να είναι ο καιρός τη Δευτέρα.

Καιρός: Η θερμοκρασία πέφτει, τα μποφόρ αυξάνονται - Πότε θα ζεστάνει ξανά

Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα 25 Αυγούστου, ο καιρός θα είναι αίθριος, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ηπειρωτικά και μπόρες θα εκδηλωθούν στα ορεινά.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 33 με 34, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δε θα ξεπεράσει τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού για τη Δευτέρα 25/8

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

  • Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.
  • Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, το μεσημέρι - απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 και το βράδυ στα ανατολικά ανατολικοί έως 5 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.
  • Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό στα ορεινά να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.
  • Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος. Στη δυτική Κρήτη πρόσκαιρες νεφώσεις με μικρή πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι.
  • Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και από το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα τοπικά έως 7 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 23 έως 31 και στην νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος.
  • Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και από το μεσημέρι στα νότια 5 με 7 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 

ΑΤΤΙΚΗ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες.
  • Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά και νότια βόρειοι-βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.
  • Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και το μεσημέρι-απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
