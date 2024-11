Νικητής αμερικανικών εκλογών ο Τραμπ: «Είμαι ο 47ος Προέδρος των ΗΠΑ»

Με τα παιδιά του και τη Μελάνια στο πλευρό του ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε τις πρώτες του πανηγυρικές δηλώσεις για την επανεκλογή του στην προεδρία των ΗΠΑ.

Ένα φιλί από τον Ντόναλντ Τραμπ στη Μελάνια - AP Images

«Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, βλέπω χιλιάδες υποστηρικτών εδώ, μαζί μας. Κάνατε πράξη μία μεγάλη νίκη, είμαστε μία χώρα που χρειάζεται βοήθεια. Γράψαμε ιστορία απόψε για έναν συγκεκριμένο λόγο, με μία απίστευτη πολιτική νίκη. Θέλω να ευχαριστήσω τον αμερικανικό λαό, που με εμπιστεύθηκε να είμαι ο 47ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα αγωνίζομαι για εσάς, ψυχή τε και σώματι. Αυτός θα είναι ο Χρυσός Αιώνας της Αμερικής», είπε μεταξύ άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ και πρόσθεσε:

Τα παιδιά του Ντόναλντ Τραμπ στο πλευρό του κατά τη νικητήρια ομιλία του - AP Images

«Θα παλέψω για κάθε οικογένεια, για το μέλλον σας, θα παλεύω κάθε ημέρα. Δε θα ησυχάσω μέχρι να έχουμε την ασφαλή και ευημερούσα χώρα που μας αξίζει. Θα κάνουμε ξανά την Αμερική μεγάλη».

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε ότι θα κάνει ξανά την Αμερική μεγάλη - AP Images

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι αυτή είναι μια τεράστια νίκη για τη «δημοκρατία» και την «ελευθερία».

«Θα ξεκλειδώσουμε το ένδοξο πεπρωμένο της Αμερικής, θα πετύχουμε το πιο απίστευτο μέλλον για τον λαό μας». Ο Τραμπ είπε ότι θα κάνει τις ΗΠΑ «καλύτερες από ποτέ», προσθέτοντας ότι του έχουν πει ότι «ο Θεός μου χάρισε τη ζωή για κάποιο λόγο».

«Αυτός ο λόγος είναι να σώσουμε τη χώρα μας και να επιστρέψει η Αμερική στο μεγαλείο της. Και τώρα θα εκπληρώσουμε αυτή την αποστολή».

«Ήρθε η ώρα να αφήσουμε πίσω μας τις διαιρέσεις των τελευταίων τεσσάρων ετών, ήρθε η ώρα να ενωθούμε και θα προσπαθήσουμε - πρέπει να προσπαθήσουμε - και αυτό θα συμβεί. Η επιτυχία θα μας ενώσει», πρόσθεσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην οικογένειά του και ευχαρίστησε ξεχωριστά τη σύζυγό του Μελάνια.

Πανηγυρισμοί από τους οπαδούς του Ντόναλντ Τραμπ - AP Images

Όπως δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος, «κερδίζουμε στο Μίσιγκαν, την Αριζόνα, τη Νεβάδα, την Αλάσκα», ενώ εκτίμησε ότι «η Αμερική μας έδωσε μια πρωτοφανή και ισχυρή εντολή», την ώρα που το συγκεντρωμένο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο συνεδριακό κέντρο του Παλμ Μπιτς ζητωκραύγαζε.

Οι οπαδοί του Τραμπ τον αποθέωσαν στη Φλόριντ - AP Images

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι Ρεπουμπλικάνοι ανέκτησαν τον έλεγχο της Γερουσίας.

Το Fox News προέβλεψε νικητή των αμερικανικών εκλογών τον Ντόναλντ Τραμπ με 277 εκλέκτορες έναντι 226 που συγκεντρώνει η Κάμαλα Χάρις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προηγείται σε 26 πολιτείες και έχει εξασφαλίσει μέχρι στιγμής 266 εκλέκτορες από τους 270 που χρειάζεται για να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, έναντι 188 της Κάμαλα Χάρις, σύμφωνα με το CNN.

Ο Τραμπ όπως όλα δείχνουν επιστρέφει στον Λευκό Οίκο - AP Images

Ο Τραμπ, σύμφωνα με τις προβλέψεις, έχει κερδίσει τη Βόρεια Καρολίνα, τη Τζόρτζια και σύμφωνα με το ΝΒC την Πενσιλβάνια, ενώ προηγείται και στις υπόλοιπες 4 πολιτείες κλειδιά.

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ προηγείται με 120.000 ψήφους διαφορά στο Ουισκόνσιν με καταμετρημένο σχεδόν το 90% των ψηφοδελτίων στην πολιτεία - κλειδί με τους 10 εκλέκτορες κι ενώ απομένουν μόνον 364.000 ψήφοι να καταμετρηθούν.

Οπαδοί του Τραμπ πανηγυρίζουν για τη νίκη του - AP Images

Aν οι προβλέψεις επιβεβαιωθούν ο Ντόναλντ Τραμπ θα γράψει ιστορία με την πολιτική του επιστροφή, καθώς θα γίνει ο πρώτος πρόεδρος από τον Γκρόβερ Κλίβλαντ στη δεκαετία του 1800 που επιστρέφει στο αξίωμα μετά από ήττα.

Όπως προβλέπει το Associated Press ο Τραμπ επικρατεί στις πολιτείες της Βόρειας Καρολίνα, του Άινταχο, της Αιόβα, του Κάνσας, της Γιούτα, της Μοντάνα, της Νεμπράσκα, του Τέξας, του Οχάιο, της Βόρειας Ντακότα, της Νότιας Ντακότα, της Λουιζιάνας, του Γουαϊόμινγκ, της Νεμπράσκα, της Φλόριντα (30 εκλέκτορες), της Νότιας Καρολίνας (9 εκλέκτορες), του Τενεσί (10 εκλέκτορες), της Οκλαχόμα (7 εκλέκτορες), του Μισισίπι (6 εκλέκτορες), της Αλαμπάμα (9 εκλέκτορες), της Δυτικής Βιρτζίνια (13 εκλέκτορες), του Κεντάκι (8 εκλέκτορες) και της Ιντιάνα (11 εκλέκτορες).

Οι Ρεπουμπλικανοί επικρατούν και στη Γερουσία - AP Images

Με βάση τις ίδιες προβλέψεις η Χάρις προηγείται σε Βιρτζίνια, Νέο Μεξικό, Όρεγκον, Καλιφόρνια, Ουάσιγκτον, Κολοράντο, Νιου Τζέρσεϊ, Νέα Υόρκη, Ιλινόις (19 εκλέκτορες), Ντελάγουερ, Μασαχουσέτη (11 εκλέκτορες), Κονέκτικατ (7 εκλέκτορες), Ρόουντ Αιλαντ, Μέριλαντ και Βερμόντ (3 εκλέκτορες). Τελευταία πρόβλεψη για τη Χάρις ότι κερδίζει το Νέο Μεξικό, με 5 εκλέκτορες, και έτσι φθάνει τους 187.

Στο στρατόπεδο της Χάρις επικρατεί μούδιασμα, αμηχανία και σιωπή, με την υποψήφια των Δημοκρατικών να κάνει την πρώτη της ομιλία μετά της εκλογές την Τετάρτη.

Συγχαρητήριο μήνυμα για την επανεκλογή του στον Ντόναλντ Τραμπ έστειλε ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Congratulations @realDonaldTrump on your election victory. Greece looks forward to further deepening the strategic partnership between our two countries and working together on important regional and global issues.

«Συγχαρητήρια Ντόναλντ Τραμπ για τη νίκη σας στις εκλογές. Η Ελλάδα προσβλέπει στην περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών μας και στη συνεργασία σε σημαντικά περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα», έγραψε στο Χ.

Από τους πρώτους που τον συνεχάρησαν για τη νίκη του ήταν και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Αγαπητοί Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ, συγχαρητήρια για τη σπουδαιότερη επιστροφή στην ιστορία. Η ιστορική επιστροφή σας στον Λευκό Οίκο αποτελεί μια νέα αφετηρία για την Αμερική και μια ισχυρή επαναδέσμευση στη μεγάλη συμμαχία μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ», έγραψε ο ισραηλινός πρωθυπουργός.

Συγχαρητήρια για την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε και η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

I warmly congratulate Donald J. Trump.



The EU and the US are more than just allies.



We are bound by a true partnership between our people, uniting 800 million citizens.



So let's work together on a strong transatlantic agenda that keeps delivering for them.