Η Μελάνια Τραμπ φωτογραφίζει τον γιο της που ψηφίζει για πρώτη φορά!

Ψήφισε μαζί με τη Μελάνια ο Ντόναλντ Τραμπ / Reuters

Πολύ κοντά στον Λευκό Οίκο βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ετοιμάζεται να κηρύξει πρόωρη νίκη στις αμερικανικές εκλογές.

Με την καταμέτρηση να βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με τα Sky News, CNN και CBS ο Τραμπ είναι μία «ανάσα» πριν τη νίκη, καθώς χρειάζεται 270 εκλέκτορες για να κερδίσει τις εκλογές.

Λίγες ώρες πριν ο υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ και η σύζυγός του πήγαν μαζί για να ψηφίσουν στη Φλόριντα. Εκείνος φορούσε ένα κόκκινο καπέλο με το σλόγκαν «Make America Great Again» (Κάντε ξανά την Αμερική σπουδαία) και ένα σκούρο μπλε κοστούμι με λευκό πουκάμισο.

Η Μελάνια Τραμπ επέλεξε να εμφανιστεί με ένα κομψό πουά φόρεμα με μαύρες γόβες, ενώ φορούσε και γυαλιά ηλίου.

Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ ψήφισαν μαζί στη Φλόριντα / AP (Evan Vucci)

Το ζευγάρι ψήφισε μαζί / AP (Evan Vucci)

Νίκη Τραμπ δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα των αμερικανικών εκλογών / AP (Evan Vucci)

Μάλιστα, η Μελάνια Τραμπ μοιράστηκε στα social media φωτογραφία του 18 ετών γιου της με τον Ντόναλντ Τραμπ, Μπάρον, ο οποίος ψήφισε για πρώτη φορά.

«Voted for the first time - for his dad! #18yearsold #presidentialelection #proud», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η περήφανη μητέρα. (Ψήφισε για πρώτη φορά - για τον μπαμπά του).

Ο Μπάρον Τραμπ είναι πρωτοετής φοιτητής στο NYU, στο Stern School of Business και είναι το νεότερο παιδί του Ντόναλντ και της Μελάνια Τραμπ. Είναι το μέλος της οικογένειας Τραμπ με τη μικρότερη προβολή, ίσως λόγω του νεαρού της ηλικίας του. Να σημειωθεί πως έχει ύψος 2,01.

Ο Μπάρον Τραμπ στο πλευρό του πατέρα του, Ντόναλντ / AP (Rebecca Blackwell)

