Νέα Υόρκη: Έφοδος της αστυνομίας στο πανεπιστήμιο Κολούμπια

Έφοδο πραγματοποίησε το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης (τοπική ώρα) η αστυνομία της Νέας Υόρκης στο πανεπιστήμιο Κολούμπια, το οποίο βρίσκεται υπό κατάληψη από φοιτητές που διαμαρτύρονται για τον πόλεμο στην Παλαιστίνη.

Όχημα της αστυνομίας εφοδιασμένο με σκάλα πλησίασε το κτίριο του πανεπιστημίου και αστυνομικοί μπήκαν μέσα, παραβιάζοντας τα παράθυρα.

CNN's @miguelmarquez: "I've covered lots of this sort of stuff around the world, and i've never seen this many police moving into one area." pic.twitter.com/ktRfqDBkoy