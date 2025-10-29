Μάρα Θρασυβουλίδου: Πέθανε ξαφνικά ο σύζυγός της, μαέστρος Γιώργος Νιάρχος

Δύσκολες ώρες για τη γνωστή σοπράνο

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε παλιότερη συνέντευξη της Μάρας Θρασυβουλίδου στην εκπομπή Super Κατερίνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ιδιαίτερα δύσκολες ώρες περνάει η σοπράνο Μάρα Θρασυβουλίδου, η οποία υπήρξε καθηγήτρια στο Fame Story του ΑΝΤ1, ενώ στη δεκαετία του '80 πρωταγωνίστησε σε αρκετές βιντεοταινίες.

Μάρα Θρασυβουλίδου: Πέθανε ξαφνικά ο σύζυγός της, μαέστρος Γιώργος Νιάρχος

Το απόγευμα της Τρίτης 28 Οκτωβρίου, ο σύζυγός της, γνωστός μαέστρος και πιανίστας, Γιώργος Νιάρχος έφυγε από τη ζωή ξαφνικά.

«Έχασα τον άνθρωπο που με αγάπησε πολύ και με προστάτευε σε όλη μου τη ζωή. Ήταν ο μέντοράς μου, ο δάσκαλός μου, το σύμπαν ολόκληρο…», έγραψε η Μάρα Θρασυβουλίδου γνωστοποιώντας το δυσάρεστο γεγονός.

Η ανάρτηση της Μάρας Θρασυβουλίδου

Όπως επεσήμανε με ανάρτησή της, η κηδεία του Γιώργου Νιάρχου θα τελεστεί την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, στον Ιερό Ναό του Αγίου Τρύφωνα, στο Κοιμητήριο της Κηφισιάς, στις 13:00.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Νιάρχος

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε πιάνο και ανώτερα θεωρητικά στην Αθήνα και στη Βιέννη(Ακαδημία Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών) σύνθεση και διεύθυνση ορχήστρας.

Έχει ενορχηστρώσει και διευθύνει 3 φορές στο διαγωνισμό της Eurovision και διετέλεσε Καλλιτεχνικός Διευθυντής και μαέστρος ‐ ενορχηστρωτής του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης επί σειρά ετών, καθώς κι ενορχηστρωτής και μαέστρος της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ.

Μάρα Θρασυβουλίδου: Πέθανε ξαφνικά ο σύζυγός της, μαέστρος Γιώργος Νιάρχος

Έχει ενορχηστρώσει και διευθύνει πολλά Μουσικά Θέατρα της Αθήνας(Hello Dolly,Εύθυμη Χήρα, Μάλα),παραστάσεις στο Ηρώδειο (Γυναικών Πάθη με χορικά του Ευριπίδη), μεγάλες συναυλίες στο Ηρώδειο(της Βουλής των Ελλήνων με Ελληνική οπερέτα ‐σολίστ Μάρα Θρασυβουλίδου, για τον Μιχ. Σουγιούλ, καθώς και συναυλίες με τη Μαρινέλλα και τον Γιώργο Νταλάρα στο Μέγαρο Μουσικής και σ’ όλη την Ελλάδα. 

Συμμετείχε σε πολλά Φεστιβάλ (π.χ. Διεθνές Φεστιβάλ Ναυπλίου),και εγκαινίασε σημαντικά θέατρα με ελληνική οπερέτα (Β’ ΣΚΗΝΗ ΤΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ με τους “Απάχηδες των Αθηνών” με δική του μουσική διασκευή κι ενορχήστρωση, το ιστορικό Θέατρο” Απόλλων” στη Σύρο που ήταν το Α’ Λυρικό Θέατρο της Ελλάδος με το “Βαφτιστικό” και το” Βουλευτικό” στο Ναύπλιο που ήταν η Α’ Βουλή των Ελλήνω

Έδωσε πολλές συναυλίες σ’ όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό (Μόντρεαλ του Καναδά με τη Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων, στην Όπερα της Αλεξάνδρειας παρόντος του Πατριάρχου Θεόδωρου Β’, στη Βιέννη όπου και ερμήνευσε στο πιάνο σε πρώτη εκτέλεση το “Valse D” που συνέθεσε εις μνήμην του Νικολάου Δούμπα, μεγάλου έλληνα χορηγού που έζησε στη Βιέννη(1830‐1900).

Έχει τιμηθεί με πολλούς χρυσούς και πλατινένιους δίσκους για τις συνεργασίες του με τα πρώτα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.

Ο Γιώργος Νιάρχος κι η Μάρα Θρασυβουλίδου ήταν παντρεμένοι από το 1983

