To στραβοπάτημα του προέδρου Μπάιντεν καθώς ανέβαινε στο Air Force One

To μικρό ατύχημα του προέδρου Μπάιντεν κατά την αναχώρησή του από την Πολωνία- βίντεο ΑΡ

Ένα μικρό ατύχημα είχε ο Τζο Μπάιντεν, μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στην Πολωνία.

Biden falls while walking up the stairs to Air Force One once again.



This comes just hours after Twitter users noticed he was walking strange during Poland visit.pic.twitter.com/S4a85rB89x