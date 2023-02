Ουκρανία: Αιφνιδιαστική επίσκεψη Μπάιντεν στο Κίεβο

Νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων προς την Ουκρανία θα ανακοινωθεί αύριο, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν από το Κίεβο, όπου πραγματοποίησε σήμερα αιφνιδιαστική επίσκεψη εν όψει της πρώτης επετείου της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

As we approach the anniversary of Russia’s brutal invasion of Ukraine, I'm in Kyiv today to meet with President Zelenskyy and reaffirm our unwavering commitment to Ukraine’s democracy, sovereignty, and territorial integrity.