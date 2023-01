Γαλλία: 26χρονος έχασε τον όρχι του μετά από χτύπημα αστυνομικού με γκλοπ

Βίντεο από τις μαζικές διαδηλώσεις στη Γαλλία / AP Video

Οι εικόνες από τις μαζικές διαδηλώσεις κατά της μεταρρύθμισης για το συνταξιοδοτικό στη Γαλλία κάνουν τις τελευταίες ημέρες τον γύρο του διαδικτύου, με τα ξένα πρακτορεία να καταγράφουν και περιστατικά σκληρής καταστολής των διαδηλώσεων. Σύμφωνα με τον Guardian, ένας διαδηλώτης ευνουχίστηκε, όταν δέχθηκε επίθεση με γκλοπ από αστυνομικούς.

Οι γιατροί χρειάστηκε να ακρωτηριάσουν τον όρχι ενός νεαρού άνδρα που δέχθηκε χτύπημα από γκλοπ στη βουβωνική χώρα από αστυνομικό κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στο Παρίσι την περασμένη εβδομάδα, όπως ανέφερε ο δικηγόρος του, σύμφωνα με τη Guardian.

Εικόνες και πλάνα από τις διαδηλώσεις της Πέμπτης που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν τον αστυνομικό να χτυπά ανάμεσα στα πόδια έναν άνδρα που κρατά μια κάμερα και είναι πεσμένος στο έδαφος και στη συνέχει να φεύγει.

France:Paris:#Manif19Janvier:Grève Generale:🚩

📢Witnesses needed:16h04, 40 Blvd Beaumarchais (barbier de bastille):A Spanish photo journalist brutally attacked by french police officer during the #ReformesDesRetraites protest;my previous tweets;has now had a testicle amputated. https://t.co/VkIOzXpYOC