Η Ελλάδα στη «μαύρη λίστα» της Ρωσίας με τις «μη φιλικές χώρες»

Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ομιλία του στο Κογκρέσο είχε εξαπολύσει στο παρελθόν η Ρωσία - Βίντεο από Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Πλέον είναι και η Ελλάδα «μη φιλική χώρα» για τη Ρωσία, σύμφωνα με ανακοίνωση της Μόσχας. Ο Ρώσος πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν υπέγραψε σήμερα το σχετικό διάταγμα. Στη «μαύρη λίστα» του Κρεμλίνου προστέθηκε ακόμα η Δανία, η Σλοβενία, η Σλοβακία καθώς και η Κροατία.

«Η κυβέρνηση ενημέρωσε τον κατάλογο των ξένων κρατών που διαπράττουν εχθρικές ενέργειες κατά των ρωσικών διπλωματικών και προξενικών αποστολών στο εξωτερικό», σύμφωνα με το έγγραφο.

#Russia expanded its list of "unfriendly countries". #Greece, #Denmark, #Slovenia, #Croatia, and #Slovakia were added to it.



A total of 48 countries are on this "black list". pic.twitter.com/q8clCfQv79