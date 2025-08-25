Ζεφύρι: «Ξύπνησε» παλιά βεντέτα - Άγρια συμπλοκή με δυο τραυματίες

Παλιά βεντέτα ξύπνησε στο Ζεφύρι κι έγινε ο κακός χαμός. Από τη συμπλοκή, δυο άτομα κατέληξαν στο νοσοκομείο. Ο άνδρας που συνελήφθη, κατηγορείται ότι ήταν αυτός που ξεκίνησε τον καυγά. Τον βρήκε ο Βαγγέλης Γκούμας. Πάμε να δούμε τί είπε αποκλειστικά στο Star. 

Πως έγινε η άγρια συμπλοκή 

Σύμφωνα με τον συλληφθέντα, που μίλησε στην κάμερα του STAR, ο ίδιος ισχυρίζεται ότι αυτοί που του επιτέθηκαν ήρθαν δυο στενά από το σπίτι του. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι πρόκειται για τα άτομα που σκότωσαν τον αδελφό του και έτσι ξεκίνησε ο καυγάς. «Εγώ δεν έχω προκαλέσει τίποτα», υποστηρίζει ο κατηγορούμενος. 

Τους έδειραν και έκαψαν το αυτοκίνητο τους 

Ο άνδρας που συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα από τα στελέχη της Ασφάλειας Ζεφυρίου θεωρείται ο υπαίτιος της σύρραξης στην περιοχή. Από την συμπλοκή τραυματίσθηκαν δυο άτομα και έβαλαν φωτιά σ το αυτοκίνητο που επί ώρα φλεγόταν στη συμβολή των οδών Εθνικώς Αντιστάσεως και Ομήρου.
Πρόκειται για το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι και ένα τρίτο συγγενικό πρόσωπο, όταν ξαφνικά ένα δεύτερο αυτοκίνητο τους τράκαρε και τους ακινητοποίησε. Στη συνέχεια τα άτομα τα οποία βρίσκονταν μέσα στο όχημα δέχθηκαν την άγρια επίθεση.

Οι δυο άνδρες τραυματίσθηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Ενώ η γυναίκα οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί ανέφερε ότι οι δράστες τους ακινητοποίησαν για να τους ληστέψουν και μετά έβαλαν φωτιά στο αυτοκίνητο τους.
Η γυναίκα στην μαρτυρία της αναφέρει ότι «μαζεύτηκαν πάνω από τριάντα - σαράντα άτομα» «Χτυπηθήκανε και ο άλλος βάρεσε και ο άλλος βάρεσε αλλά ποιος έβαλε τη φωτιά δεν είδα».

«Δεν τους κλέψαμε. Ξύλο παίξαμε»

Ο κατηγορούμενος που μίλησε αποκλειστικά στην κάμερα του STAR υποστήριξε ότι «σκοπός μου δεν ήταν η ληστεία, αλλά η αντεκδίκηση», καθώς «ένας από τους συγγενείς των θυμάτων πριν από δέκα χρονιά είχε σκοτώσει τον αδελφό μου σε τροχαίο δυστύχημα».
Ο κατηγορούμενος αναφέρει, μάλιστα, αναφέρει ότι δεν είχε σκοπό να προκαλέσει κανέναν. «Εγώ δεν έχω προκαλέσει ποτέ κανέναν». «Δεν έχω πειράξει κανέναν», πρόσθεσε. «Απλά ήρθαν τρία στενά από το σπίτι μου και παίξαμε ξύλο», σημείωσε για να καταλήξει λέγοντας: «Τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα είναι ψέματα». 

 

