Ουκρανία: Φόβοι για 9.000 νεκρούς αμάχους θαμμένους στη Μαριούπολη

Ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star για το δράμα των Ουκρανών στη Μαριούπολη (21/4)

Εκτιμήσεις για έως και 9.000 νεκρούς αμάχους στη Μαριούπολη, σύμφωνα με τους Ουκρανούς. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζητά να του στείλουν βαρύ οπλισμό. Δυτικοί υποστηρίζουν ότι η Ρωσία μπορεί ακόμα να κερδίσει τον πόλεμο.

Σοκάρουν οι εκτιμήσεις των Ουκρανών για τρεις έως εννέα χιλιάδες νεκρούς αμάχους που ενδέχεται να είναι θαμένοι σε έναν ομαδικό τάφο κοντά στη Μαριούπολη.

«Στο χωριό Μανχούς, οι εισβολείς μπορεί να έχουν θάψει από 3.000 έως 9.000 κατοίκους της Μαριούπολης. Σε αυτό συνηγορεί η σύγκριση με δορυφορικές φωτογραφίες ενός ομαδικού τάφου στην Μπούτσα, όπου βρέθηκαν 70 σοροί. Σε φωτογραφίες της 9ης Απριλίου από την (αμερικανική ιδιωτική εταιρεία) Maxar, ο χώρος της ομαδικής ταφής στο Μανχούς είναι 20 φορές μεγαλύτερος. Οι κατακτητές έσκαβαν διαρκώς και έθαβαν πτώματα τις επόμενες ημέρες. Οι πηγές μας αναφέρουν ότι σε τέτοιους τάφους οι σοροί κείτονται σε διαφορετικά επίπεδα (στρώματα)», αναφέρει το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης στο Telegram.

