Θετικός στον κορωνοϊό ο Μπόρις Τζόνσον!

Άδειοι οι δρόμοι χθες στο Λονδίνο μετά το lockdown που έγινε πριν από λίγες μέρες- βίντεο Reuters

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος με ανάρτησή του στο twitter, συνοδεύομενη από τον ίδιο να απευθύνεται στους πολίτες με βίντεο.

«Το τελευταίο 24ωρο εμφάνισα ήπια συμπτώματα και διαγνώστηκα θετικός στον κορωνοϊό» έγραψε.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri