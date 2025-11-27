Θερμή ανταπόκριση στην 1η Παρουσίαση των Σχολείων Πουκαμισάς

Παρουσίαση των Σχολείων Πουκαμισάς

Με μεγάλη συμμετοχή γονέων πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 23 Νοεμβρίου η πρώτη επίσημη παρουσίαση των Σχολείων Πουκαμισάς στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα.

Οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν για το όραμα, τη φιλοσοφία και τις καινοτόμες παιδαγωγικές πρακτικές του νέου σχολείου, ενώ παρουσιάστηκαν οι εντυπωσιακές υποδομές που κατασκευάζονται στην Παλλήνη.

Η εκδήλωση σηματοδότησε την έναρξη της περιόδου εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κράτησης θέσεων για το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό, με ειδικά προνόμια για τις οικογένειες που θα προχωρήσουν σε προεγγραφή.

Σχολεία Πουκαμισάς

Θερμή ανταπόκριση στην 1η Παρουσίαση των Σχολείων Πουκαμισάς

ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ
