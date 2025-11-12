Πρόστιμο «μαμούθ» 1,7 εκατ. ευρώ σε 63χρονο - Κρατούσε αιχμάλωτες 58 γάτες

Έφοδο πραγματοποίησε η αστυνομία στο σπίτι 63χρονου στη Δονούσα, καθώς σε βάρος του υπήρξε καταγγελία για βασανισμό ζώων.

Διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας είχε μαζέψει, κλειδώσει και αφήσει υποσιτισμένες 58 γάτες σε περιφραγμένο χώρο ιδιοκτησίας του, όπου υπήρχαν παλιά ενοικιαζόμενα δωμάτια και εστιατόριο τα οποία δεν λειτουργούσαν πια.

Η κατάσταση στην οποία βρέθηκαν οι γάτες στη Δονούσα / ERT

Του επιβλήθηκε πρόστιμο 1,7 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για πρόστιμο - «μαμούθ» που, σύμφωνα με τις Αρχές, βεβαιώθηκε γιατί οι γάτες που είχε εγκλωβίσει στον χώρο παρουσίαζαν πολύ κακή εικόνα.





Κακοποίηση ζώων στη Δονούσα / ERT

Σημειώνεται πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος άνδρας απασχολεί την αστυνομία για κάτι τέτοιο. Έχει συλληφθεί και θα οδηγηθεί στην εισαγγελία της Νάξου με την κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για τον νόμο περί προστασίας των ζώων.