Πρόστιμο «μαμούθ» 1,7 εκατ. ευρώ σε 63χρονο - Κρατούσε αιχμάλωτες 58 γάτες

Ήταν υποσιτισμένες - Σοκάρουν οι εικόνες από τα ζώα

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: ERT
Δονούσα: Πρόστιμο 1.700.000 ευρώ σε 63χρονο που κρατούσε αιχμάλωτες 58 γάτες / ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έφοδο πραγματοποίησε η αστυνομία στο σπίτι 63χρονου στη Δονούσα, καθώς σε βάρος του υπήρξε καταγγελία για βασανισμό ζώων

Διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας είχε μαζέψει, κλειδώσει και αφήσει υποσιτισμένες 58 γάτες σε περιφραγμένο χώρο ιδιοκτησίας του, όπου υπήρχαν παλιά ενοικιαζόμενα δωμάτια και εστιατόριο τα οποία δεν λειτουργούσαν πια.

Εξάρχεια: Φρίκη με 66χρονη - Είχε το πτώμα της μητέρας της μέσα σε σακούλες

Κακοποίηση ζώων στη Δονούσα

Η κατάσταση στην οποία βρέθηκαν οι γάτες στη Δονούσα / ERT

Του επιβλήθηκε πρόστιμο 1,7 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για πρόστιμο - «μαμούθ» που, σύμφωνα με τις Αρχές, βεβαιώθηκε γιατί οι γάτες που είχε εγκλωβίσει στον χώρο παρουσίαζαν πολύ κακή εικόνα. 

Απίστευτο ατύχημα στη Δονούσα: Καρφώθηκε κοντάρι ομπρέλας στο πόδι της


58 γάτες κρατούσε εγκλωβισμένες άνδρας στη Δονούσα

Κακοποίηση ζώων στη Δονούσα / ERT

Σημειώνεται πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος άνδρας απασχολεί την αστυνομία για κάτι τέτοιο. Έχει συλληφθεί και θα οδηγηθεί στην εισαγγελία της Νάξου με την κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για τον νόμο περί προστασίας των ζώων. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΟΝΟΥΣΑ
 |
ΓΑΤΕΣ
 |
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΩΝ
 |
ΠΡΟΣΤΙΜΟ
