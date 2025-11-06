Με επιτυχία στέφθηκε το διεθνές συνέδριο «Exercise is Medicine» 2025

Στόχος η ενσωμάτωση της σωματικής άσκησης στις στρατηγικές υγείας

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Το Διεθνές Συνέδριο «International Conference “Exercise is Medicine” 2025 - Physical activity for Health: Policies and best practices», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας, του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όλων των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της χώρας, και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την προώθηση της σωματικής άσκησης ως βασικού πυλώνα στρατηγικών δημόσιας υγείας.

Επιστήμονες επισημαίνουν ότι η άσκηση προλαμβάνει την εμφάνιση του καρκίνου

Στο φετινό Συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι θεσμικών φορέων και προσωπικότητες από ένα ευρύ φάσμα επιστημών της άσκησης και της υγείας, της εκπαίδευσης και της τεχνολογίας, ενώ στις εργασίες του συμπεριλήφθηκε η ετήσια (2025) Συνάντηση των Εθνικών Κέντρων “ Exercise Is Medicine” της Ευρώπης, με συμμετοχή περισσότερων από 25 εκπροσώπων από 11 ευρωπαϊκές χώρες καθώς και των ηγετών του Παγκόσμιου Κινήματος “ Exercise Is Medicine” Global.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το διεθνές συνέδριο «Exercise is Medicine» 2025

Το Συνέδριο ανέδειξε πώς η σωματική δραστηριότητα μπορεί να ενσωματωθεί σε παγκόσμιες και εθνικές στρατηγικές υγείας, στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας και στην Εκπαίδευση όλων των βαθμίδων, ως θεσμοθετημένη παρέμβαση προαγωγής της υγείας.

Είναι ασφαλής ή όχι η προπόνηση με βάρη για τα παιδιά;

Οι πέντε θεματικές ενότητές του - από τη σύνδεση της σωματικής άσκησης με την υγειονομική φροντίδα, τη χρήση τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης και το ρόλο των επαγγελματιών άσκησης στην παγκόσμια πρωτοβουλία “ Exercise is Medicine”, έως την προώθηση της σωματικής δραστηριότητας σε παιδιά, εφήβους και ηλικιωμένους - ανέδειξαν τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμες προσεγγίσεις για την ενσωμάτωση της άσκησης στα εθνικά προγράμματα υγείας.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το διεθνές συνέδριο «Exercise is Medicine» 2025

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το διεθνές συνέδριο «Exercise is Medicine» 2025

Με την παρουσία εθνικών εκπροσώπων από πανεπιστήμια και οργανισμούς του εξωτερικού, και την ενεργό συμμετοχή επιστημόνων, θεσμικών φορέων, επαγγελματιών και φοιτητών, το διεθνές αυτό συνέδριο ανέδειξε ότι η σωματική άσκηση δεν είναι απλώς επιλογή τρόπου ζωής, αλλά θεμελιώδες συστατικό δημόσιων πολιτικών υγείας, και επιβεβαίωσε τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στο παγκόσμιο δίκτυο “ Exercise is Medicine”.

12+1 συμβουλές για έναν πιο... fit τρόπο ζωής!

Υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Κέντρου “Exercise is Medicine-Greece” και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), το οποίο εκπροσώπησε το Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΚΠΑ, Καθηγήτρια κ. Αθανασία Σμυρνιώτου. 

