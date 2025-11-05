Ταξί: Λήγει νωρίτερα η 48ωρη απεργία

Τι αποφασίστηκε μετά τη συνάντηση με τον Κυρανάκη

Πηγή: Φωτογραφία Eurokinissi (Μιχάλης Καραγιάννης)
Τη λήξη της 48ωρης απεργίας που είχαν εξαγγείλει για 5-6 Νοεμβρίου αποφάσισαν οι οδηγοί ταξί

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η λήξη της απεργίας στις 6 το πρωί της Πέμπτης, μετά από τη συνάντηση που είχαν οι εκπρόσωποι των οδηγών με τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Αν και αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι η κινητοποίηση θα διαρκούσε 48 ώρες, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, γνωστοποίησε ότι η απεργία θα ολοκληρωθεί νωρίτερα.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε ως διαμαρτυρία για τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών Κωνσταντίνου Κυρανάκη και Όλγας Κεφαλογιάννη, την οποία οι επαγγελματίες χαρακτηρίζουν «ταφόπλακα για το επάγγελμα του ταξί», υποστηρίζοντας ότι ευνοεί μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα εις βάρος των αυτοκινητιστών.

Ένα ακόμη σημείο έντονης διαφωνίας αφορά την υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση από 1ης Ιανουαρίου 2026, ρύθμιση που, σύμφωνα με το συνδικάτο, απειλεί με οικονομική εξόντωση χιλιάδες επαγγελματίες.

Η απεργιακή κινητοποίηση ξεκίνησε το πρωί της Τετάρτης, όταν δεκάδες οδηγοί συγκεντρώθηκαν στην οδό Σπύρου Πάτση και πραγματοποίησαν αυτοκινητοπομπή προς το υπουργείο Μεταφορών, ζητώντας συνάντηση και διάλογο με τον κ. Κυρανάκη.

