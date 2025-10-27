Θεσσαλονίκη: Μαθητική παρέλαση με βροχή αλλά με υψηλό φρόνιμα

Δένδιας: “Να έχουμε αποτροπή για να μην υποκύπτουμε στους Ισχυρούς”

Ελλαδα
Υπό καταρρακτώδη βροχή πραγματοποιήθηκε φέτος η μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη. Αψηφώντας τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, οι μαθητές και οι μαθήτριες της συμπρωτεύουσας, τίμησαν τους ήρωες του 40 που έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα και παρέλασαν με υπερηφάνεια. 

Χανιά: Παραδόθηκε ο 23χρονος δράστης του φονικού στο γλέντι

 Οι γονείς καμάνωναν... με μια ομπρέλα στο χέρι.

28η Οκτωβρίου στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης η Φρεγάτα “Άδριας” 


Την ιδια ωρα, ο κόσμος συρρέει στη φρεγάτα Αδρίας που εχει δεσει στο λιμανι της Θεσ/νικης και θα παραμεινει μεχρι αργα το βραδυ. Ο κοσμος εχει την μοναδικη ευκαιρία να περιηγηθεί στο κατάστρωμα και να ενημερωθει απο τα μελη του πληρωματος για τα συγχρονα οπλικα συστηματα.

Θεσσαλονίκη: Μαθητική παρέλαση με βροχή αλλά με υψηλό φρόνιμα


Δένδιας: “Να έχουμε αποτροπή για να μην υποκύπτουμε στους Ισχυρούς” 
 
Στην ημερίσια διαταγή του για την εθνική μας Επέτειο, ο υπεθα Νίκος Δένδιας, τόνισε:
“Για να μπορέσει η Ελλάς να διατυπώσει αυτόνομο Εθνικό λόγο στην Ανατολική Μεσόγειο, θα πρέπει να διαθέτει επαρκή Εθνική δύναμη Αποτροπής. Σε κάθε άλλη περίπτωση την αναμένει φιλανδοποίηση και διαρκής υπόκυψη στις βουλήσεις των ισχυρών” ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. 


Στο λιμάνι της Χίου υψώθηκε η γαλανόλευκη.

Στη Ξάνθη υψώθηκε η μεγαλύτερη ελληνική σημαία. Μήκους 9 μέτρων, ενώ μαθητές και μαθήτριες κατέθεσαν στεφάνι στο Ηρώο της Κομοτηνής, τιμώντας την εθνική μας επέτειο.

Δείτε το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star


 

