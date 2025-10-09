Γάζα: Συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς για κατάπαυση του πυρός

Έπειτα από δύο και πλέον χρόνια πολέμου, το Ισραήλ και η Χαμάς ανακοίνωσαν σήμερα νωρίς το πρωί ότι έκλεισαν συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο σχεδίου που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με σκοπό να υπάρξει «διαρκής» ειρήνη στην περιοχή.

Όπως ανακοίνωσε με υπερηφάνεια μέσω Truth Social ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, τα δύο μέρη «αποδέχτηκαν την πρώτη φάση» του σχεδίου του για τη Γάζα στις έμμεσες διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο.

I am very proud to announce that Israel and Hamas have both signed off on the first Phase of our Peace Plan. This means that ALL of the Hostages will be released very soon, and Israel will withdraw their Troops to an agreed upon line as the first steps toward a Strong, Durable,… — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 8, 2025

Τραμπ: «Οι όμηροι θα επιστρέψουν τη Δευτέρα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Fox News δήλωσε πως πιστεύει ότι οι ισραηλινοί όμηροι που απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας θα έχουν επιστρέψει τη Δευτέρα.

New media post from Donald J. Trump pic.twitter.com/4swabvc1lM — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 8, 2025

«Νομίζω ότι οι όμηροι θα έχουν επιστρέψει τη Δευτέρα (...) αυτό θα συμπεριλάβει τις σορούς των νεκρών», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στο δίκτυο.

Μέχρι τη Δευτέρα θα επιστρέψουν οι Ισραηλινοί όμηροι από τη Γάζα - AP Images

«Θεωρούμε ότι η Γάζα θα γίνει τόπος πολύ πιο ασφαλής, θα ανοικοδομηθεί, και άλλες χώρες, στην περιοχή, θα βοηθήσουν να ανοικοδομηθεί, καθώς διαθέτουν τεράστια πλούτη και θέλουν να γίνει. Και εμείς θα συμμετάσχουμε, για να βοηθήσουμε και να εγγυηθούμε την επιτυχία και για τη διατήρηση της ειρήνης», πρόσθεσε.

President Trump talks reconstructing Gaza on @seanhannity: "We'll be involved in helping them make it successful and helping it stay peaceful." pic.twitter.com/5GXMCw41d0 — Fox News (@FoxNews) October 9, 2025

Έκρινε ακόμη πως θεωρεί ότι και το Ιράν πρέπει να αποτελέσει μέρος της ειρηνευτικής διαδικασίας, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος.

«Όλος ο κόσμος συμμετείχε για να κλειστεί αυτή η συμφωνία (...) Τόσες χώρες που δεν φαντάζεστε έκαναν ό,τι χρειαζόταν», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος.

🚨#AlertaADN



Familiares de los rehenes secuestrados por Hamás celebran el acuerdo anunciado esta tarde en el monumento conocido como "Hostages Square", en Tel Aviv, Israel



📹: REUTERS pic.twitter.com/ALctBx8y6n — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 9, 2025

«Είναι πολύ καλό για το Ισραήλ, για τους μουσουλμάνους, για τις αραβικές χώρες (...), για τις ΗΠΑ», συνέχισε, τονίζοντας πως πρόκειται για «κάτι περισσότερο από την ειρήνη στη Γάζα. Πρόκειται για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή».

Γάζα: Τι προβλέπει η πρώτη φάση της συμφωνίας

Η πρώτη φάση της συμφωνίας για τη Γάζα προβλέπει την απελευθέρωση των 20 ζωντανών ομήρων που κρατά η Χαμάς.

Χαμάς και Ισραήλ συμφώνησαν για την πρώτη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Γάζα - AP Images

«Το Ισραήλ από την πλευρά του θα αποσύρει τα στρατεύματά του σε γραμμή προβλεπόμενη από τη συμφωνία, στο πλαίσιο των πρώτων βημάτων προς ισχυρή, διαρκή και αιώνια ειρήνη», συμπλήρωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

#TelAviv hostages' crying families burn flares at news of release after 2 years pic.twitter.com/PMhn8oEgg0 pic.twitter.com/RniaNOs0qT https://t.co/QsYbx8DkH1

📹 2- Square in Tel Aviv, after Hamas & Israeli occupation signs peace deal

A very happy celebration of peace tonight#Gaza… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) October 9, 2025

Το Κατάρ, χώρα που διαδραμάτισε μεσολαβητικό ρόλο στις συνομιλίες, επιβεβαίωσε πως κλείστηκε συμφωνία για όλους τους όρους και τους μηχανισμούς εφαρμογής της πρώτης φάσης της κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, που θα οδηγήσει στο τέλος του πολέμου, την απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων και παλαιστινίων φυλακισμένων και την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, με ανάρτηση του εκπρόσωπου του υπουργείου Εξωτερικών Ματζίντ αλ Ανσάρι στο X.

Η Χαμάς παράλληλα ανακοίνωσε πως έκλεισε συμφωνία που «προβλέπει το τέλος του πολέμου στη Γάζα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως υπήρξε συμφωνία μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ - AP Images

Για «σπουδαία μέρα για το Ισραήλ», έκανε λόγο ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ευχαριστώντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κι ανακοινώνοντας πως συγκαλεί συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου εντός της ημέρας για να επικυρωθεί η συμφωνία.

«Με τη βοήθεια του Θεού, θα τους φέρουμε όλους πίσω στο σπίτι», σημείωνε λίγο νωρίτερα μέσω X, αναφερόμενος στους ομήρους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, που θέλει να λάβει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης - το οποίο δίνεται αύριο Παρασκευή -, ανήγγειλε νωρίτερα χθες πιθανή επίσκεψή του στη Μέση Ανατολή στα τέλη της εβδομάδας, διαβεβαιώνοντας πως η σύναψη συμφωνίας ήταν πολύ κοντά.

Πηγές ενήμερες σχετικά είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως η συμφωνία για την πρώτη φάση αναμένεται να υπογραφτεί επίσημα πιθανόν σήμερα στην Αίγυπτο. Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι είχε δηλώσει πως προσκάλεσε τον Αμερικανό ομόλογό του να πάει για να παραβρεθεί στην υπογραφή της αν κλεινόταν συμφωνία.

Γάζα: «Να σταματήσουν οι μάχες μια για πάντα», λέει ο ΟΗΕ

«Όλοι οι όμηροι πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι κατά τρόπο αξιοπρεπή. Πρέπει να εξασφαλιστεί μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Οι μάχες πρέπει να σταματήσουν μια για πάντα (...) Τα δεινά πρέπει να τελειώσουν», ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του, καλώντας τα μέρη να «τηρήσουν πλήρως» τους όρους της συμφωνίας και διαβεβαιώνοντας ότι ο οργανισμός είναι έτοιμος να αυξήσει την ανθρωπιστική βοήθεια και να συμμετάσχει στην ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα.

Η συμφωνία για τη Γάζα προβλέπει και την απελευθέρωση Παλαιστίνιων κρατουμένων από τις φυλακές του Ισραήλ - AP Images

Ένδειξη των πιέσεων που ασκήθηκαν για να κλειστεί η συμφωνία ήταν πως απεσταλμένοι του κ. Τραμπ, ο πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι και ο επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών Ιμπραήμ Καλίν μετέβησαν στο Σαρμ ελ Σέιχ.

Οι συνομιλίες με βάση το σχέδιο Τραμπ άρχισαν τη Δευτέρα, παραμονή της επετείου των δυο ετών από το ξέσπασμα του πολέμου.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνέχισαν, σύμφωνα με την πολιτική προστασία, τους φονικούς βομβαρδισμούς στη Γάζα, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή κι όπου ο πληθυσμός πεινάει.

Γάζα: Τι προβλέπει το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ

Το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοινώθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου, προβλέπει κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση εντός 72 ωρών των ομήρων, την απόσυρση κατά στάδια του ισραηλινού στρατού από τη Λωρίδα της Γάζας και τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Με ενθουσιασμό έγινε δεκτή η είδηση της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα κι επειστροφή των ομήρων - AP Images

Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στη Χαμάς, οι ισραηλινοί όμηροι που παραμένουν στη ζωή - εκτιμάται πως είναι 20 από τους 47 στη Λωρίδα της Γάζας - θα αφεθούν μονομιάς, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 250 Παλαιστινίων που είχαν καταδικαστεί σε ποινές ισόβιας κάθειρξης και άλλων 1.700 ανθρώπων που είχαν συλληφθεί από τις δυνάμεις του Ισραήλ μετά το ξέσπασμα του πολέμου. Σύμφωνα με έτερη πηγή προσκείμενη στη Χαμάς, παρουσιάστηκαν χάρτες για την απόσυρση των στρατευμάτων του Ισραήλ από τη Γάζα.

Την προηγουμένη, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, Χαλίλ αλ Χάγια, τόνιζε πως το κίνημα θέλει εγγυήσεις από τον κ. Τραμπ και τους μεσολαβητές πως ο πόλεμος θα τελειώσει μια για πάντα. «Δεν εμπιστευόμαστε το Ισραήλ», εξήγησε.

Η Χαμάς δήλωνε έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους ομήρους για να εξασφαλιστεί το τέλος του πολέμου και η πλήρης ισραηλινή απόσυρση από τη Λωρίδα της Γάζας. Όμως δεν έκανε καμιά αναφορά στον αφοπλισμό της, στοιχείο κλειδί της αμερικανικής πρότασης.

Ο κ. Νετανιάχου επαναλάμβανε από την άλλη τις προηγούμενες μέρες πως ο στρατός του θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας, που κατά ισραηλινές πηγές ελέγχει σήμερα κατά περίπου 75%, κι ότι θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση τον αφοπλισμό της Χαμάς.

ΥΠΕΞ: «Όλα τα μέρη να τηρήσουν τη συμφωνία»

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, με ανακοίνωσή του χαιρέτισε την ιστορική συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

«Η Ελλάδα χαιρετίζει την ιστορική συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για την πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης του Προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ, που οδηγεί σε κατάπαυση του πυρός, σε αύξηση της παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας και στην απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Είναι απαραίτητο όλα τα μέρη να τηρήσουν τους όρους της συμφωνίας. Αν αυτή η δυναμική αξιοποιηθεί και η συμφωνία εφαρμοστεί πλήρως, το επίτευγμα αυτό θα αποτελεί απόδειξη της δύναμης της διπλωματίας και της ισχυρής ηγεσίας.

Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στην υλοποίηση του σχεδίου, ως κρίσιμο βήμα προς μία συνολική λύση, διαρκή ειρήνη και ευημερία στην περιοχή», σημειώνει η ανακοίνωση.

Γάζα: «Να καταστραφεί η Χαμάς»

Ο ακροδεξιός ισραηλινός υπουργός Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ πήγε προτού γίνει η ανακοίνωση από τον Λευκό Οίκο στην πλατεία των τζαμιών στην Ιερουσαλήμ, προκαλώντας την οργή της Χαμάς και αραβικών χωρών.

«Προσεύχομαι μόνο ο πρωθυπουργός μας να επιτρέψει την απόλυτη νίκη στη Γάζα, προκειμένου να καταστραφεί η Χαμάς, με τη βοήθεια του Θεού, και να φέρουμε πίσω τους ομήρους», είπε ο κ. Μπεν Γκβιρ, που αντιμετωπίζει με εχθρότητα οποιαδήποτε συμφωνία.

Δύο προηγούμενες εκεχειρίες, τον Νοέμβριο του 2023 και στις αρχές του 2025, επέτρεψαν να επαναπατριστούν ισραηλινοί όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές - προτού καταρρεύσουν.

Η έφοδος της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα δεδομένα.

Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί εκείνη την ημέρα, απομένουν 47 που κρατούνται ακόμη όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, από τους οποίους όμως οι 25 έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό. Στη Γάζα βρίσκεται επίσης το πτώμα ισραηλινού στρατιωτικού που είχε χάσει τη ζωή του σε προηγούμενο πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 67.183 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που θεωρεί αξιόπιστους ο ΟΗΕ.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει κηρύξει κατάσταση λιμού σε τομείς της Λωρίδας της Γάζας και ανεξάρτητοι ερευνητές του λένε πως το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στην περιοχή. Η κυβέρνηση του Ισραήλ απορρίπτει και τις δυο κατηγορίες.