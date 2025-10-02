Παρ’ ολίγον τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας από τη νεροποντή

Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε στην Αττική η νεροποντή. Στο κέντρο της Αθήνας, την τελευταία στιγμή γλίτωσε οδηγός μοτοσικλέτας από δέντρο που έπεσε. Στον Πειραιά οι καταστηματάρχες οχυρώνουν τις περιουσίες τους για να τις προστατεύσουν από την νεροποντή ενώ δεν ήταν λίγα τα προβλήματα που προκλήθηκαν σε όλη την πρωτεύουσα.

Πως έπεσε το δέντρο στο κέντρο της Αθήνας



Ο οδηγός της μοτοσικλέτας είναι πεσμένος στην οδό Εμμανουήλ Μπενάκη. Δεν έχει συνειδητοποιήσει πως γλίτωσε την ζωή του. Οι περαστικοί από ένα κεντρικό σημείο της Αθήνας, παρ’ ολίγον να γίνουν μάρτυρες μιας τραγωδίας.

Ο άνθρωπος ήταν τυχερός μέσα στην ατυχία του καθώς το παρκαρισμένο αυτοκίνητο μετρίασε την πτώση του δέντρου με αποτέλεσμα να μην τραυματιστεί σοβαρά. Σε αντίθετη περίπτωση τα πράγματα θα ήταν πολύ χειροτέρα για την σωματική ακεραιότητα του δικυκλιστή.

«Τον θόρυβο τον ακούσαμε και όταν γυρίσαμε, είδαμε απλά έναν άνθρωπο να είναι πεσμένος κάτω και το δέντρο να έχει πέσει», είπε στην κάμερα του STAR, αυτόπτης μάρτυρας.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο



Ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφτασε με καθυστέρηση, λόγω της κίνησης στο κέντρο της Αθήνας, παραλαμβάνει τον οδηγό για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο, ενώ οι διασώστες του έχουν φορέσει ειδικό κολάρο στο λαιμό του. Για λίγα εκατοστά ο άνθρωπος θα είχε χτυπήσει σοβαρά.

«Ο άνθρωπος έχει χτυπήσει τη μέση του. Δεν μπορούσε να κουνηθεί. Τον πήρε το ασθενοφόρο», λέει στην κάμερα του STAR άλλος αυτόπτης μάρτυρας



Κερατσίνι: Οχυρωματικά έργα λόγω βροχής

Στον Πειραιά του 2025 οι ιδιοκτήτες καταστημάτων μετατρέπουν τις περιουσίες τους σε ... μεσαιωνικά κάστρα λόγω της βροχής. Στο Κερατσίνι και συγκεκριμένα στη λεωφόρο Δημοκρατίας, οι καταστηματάρχες οχυρώνονται, ώστε να μην πλημμυρίσουν τα καταστήματα τους. «Σε περίπτωση κίνδυνου σηκώνουμε την πόρτα γιατί το νερό φτάνει μέχρι εδώ», είπε στην κάμερα του STAR ιδιοκτήτης καταστήματος.

«Φούσκωσε» ο Κηφισός

Η δυνατή νεροποντή που έπεσε στην Αττική έκανε την κοίτη του Κηφισού να φουσκώσει, ενώ έστω και το λίγο νερό στις γραμμές το τραμ, στο παραλιακό μέτωπο, ήταν η αφορμή για να διακοπούν τα δρομολόγια.

Οι «ιπτάμενοι Ολλανδοί»



Στο μεταξύ, με... σηκωμένα παντελόνια περνούσαν την οδό Πανεπιστήμιου, όσοι βρέθηκαν το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας, ενώ την ίδια ώρα οι Ολλανδοί οπαδοί της Γκόου Αχέντ Ιγκλς που απόψε παίζει με τον Παναθηναϊκό, το ευχαριστήθηκαν. Όχι όμως και οι οπαδοί του Ολυμπιακού που είδαν για μια ακόμα φορά στο παρκέ του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας να στάζουν νερά από την οροφή.