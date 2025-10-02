Παρ’ ολίγον τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας από τη νεροποντή

Μεγάλη αναστάτωση σε Αττική και άλλες περιοχές της χώρας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.10.25 , 21:45 Οι ψηλότερες γυναίκες της ελληνικής showbiz - Αυτό είναι το ύψος τους!
02.10.25 , 21:43 Μοτοσικλετιστής παρέσυρε, τραυμάτισε και εγκατέλειψε αγοράκι 2 ετών
02.10.25 , 21:16 Ελένη Ράντου - Το ξέσπασμά της για το τροχαίο Μπισμπίκη: «Σιχάθηκα!»
02.10.25 , 21:14 Καιρός: Νέα πτώση της θερμοκρασίας και καταιγίδες τις επόμενες ώρες
02.10.25 , 20:47 Έλλη Κοκκίνου: «Ο γιος μου είναι ο άντρας δίπλα μου»
02.10.25 , 20:43 Αιτωλικό: Ισχυρή πλημμύρα μετά από 15 ώρες βροχής (video)
02.10.25 , 20:20 Άρτα: H προφητική ανάρτηση της 28χρονης εγκύου που «έσβησε» στο νοσοκομείο
02.10.25 , 20:05 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Τα ενσταντανέ από το ταξίδι της στη Σαγκάη
02.10.25 , 19:50 Κυρ. Μητσοτάκης: Να μην συμμετάσχει η Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE
02.10.25 , 19:42 Τροχός της Τύχης: Η Λέτα βρήκε τη δεύτερη λέξη - Εσύ λύνεις όλο τον γρίφο;
02.10.25 , 19:39 Παρ’ ολίγον τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας από τη νεροποντή
02.10.25 , 19:36 Ρεύμα: Άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού των τιμών ενέργειας
02.10.25 , 19:23 Κατερίνα Καινούργιου: «Χτυπάει το τηλέφωνο του άντρα μου, γιατί…»
02.10.25 , 19:10 Μάντσεστερ: Με την κωδική ονομασία «Πλάτων» η αστυνομία σκότωσε τον δράστη
02.10.25 , 19:02 Γιάννης Μπέζος: «Κουράστηκα, δε με γοητεύει πια - Δεν έχω όρεξη να το κάνω»
Βασίλης Μπισμπίκης: Η παρατηρητικότητα ενός μαθητή οδήγησε στον ηθοποιό
Άρτα: H προφητική ανάρτηση της 28χρονης εγκύου που «έσβησε» στο νοσοκομείο
Κατερίνα Καινούργιου: «Χτυπάει το τηλέφωνο του άντρα μου, γιατί…»
Ελένη Ράντου - Το ξέσπασμά της για το τροχαίο Μπισμπίκη: «Σιχάθηκα!»
Βασίλης Μπισμπίκης: Το μήνυμα της αδερφής του, Παναγιώτας, όλο νόημα!
Παρ’ ολίγον τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας από τη νεροποντή
Μέρες αγωνίας για τη Φαίη Σκορδά - Τι της συμβαίνει;
Ο πιλότος μιλά μέσα από τη φυλακή - Τι λέει για τους γονείς της Καρολάιν
«Το Ελληνικό Σινεμά Τραγουδά»: Ποιοι απόλαυσαν τη βραδιά στο Ηρώδειο
Κλειστά σχολεία την Παρασκευή 3/10 λόγω κακοκαιρίας
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε στην Αττική η νεροποντή. Στο κέντρο της Αθήνας, την τελευταία στιγμή γλίτωσε οδηγός μοτοσικλέτας από δέντρο που έπεσε. Στον Πειραιά οι καταστηματάρχες οχυρώνουν τις περιουσίες τους για να τις προστατεύσουν από την νεροποντή ενώ δεν ήταν λίγα τα προβλήματα που προκλήθηκαν σε όλη την πρωτεύουσα.

Νέο Έκτακτο δελτίο καιρού: Πότε θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία την Αττική

Πως έπεσε το δέντρο στο κέντρο της Αθήνας


Ο οδηγός της μοτοσικλέτας είναι πεσμένος στην οδό Εμμανουήλ Μπενάκη. Δεν έχει συνειδητοποιήσει πως γλίτωσε την ζωή του. Οι περαστικοί από ένα κεντρικό σημείο της Αθήνας, παρ’ ολίγον να γίνουν μάρτυρες μιας τραγωδίας.

 

Παρ’ ολίγον τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας από τη νεροποντή

Ο άνθρωπος ήταν τυχερός μέσα στην ατυχία του καθώς το παρκαρισμένο αυτοκίνητο μετρίασε την πτώση του δέντρου με αποτέλεσμα να μην τραυματιστεί σοβαρά. Σε αντίθετη περίπτωση τα πράγματα θα ήταν πολύ χειροτέρα για την σωματική ακεραιότητα του δικυκλιστή. 

«Τον θόρυβο τον ακούσαμε και όταν γυρίσαμε, είδαμε απλά έναν άνθρωπο να είναι πεσμένος κάτω και το δέντρο να έχει πέσει», είπε στην κάμερα του STAR, αυτόπτης μάρτυρας. 

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο


Ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφτασε με καθυστέρηση, λόγω της κίνησης στο κέντρο της Αθήνας, παραλαμβάνει τον οδηγό για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο, ενώ οι διασώστες του έχουν φορέσει ειδικό κολάρο στο λαιμό του. Για λίγα εκατοστά ο άνθρωπος θα είχε χτυπήσει σοβαρά.
«Ο άνθρωπος έχει χτυπήσει τη μέση του. Δεν μπορούσε να κουνηθεί. Τον πήρε το ασθενοφόρο», λέει στην κάμερα του STAR άλλος αυτόπτης μάρτυρας

Κεφαλονιά: Ηλικιωμένος Έπεσε Στη Θάλασσα Με Το Αμάξι - Video


Κερατσίνι: Οχυρωματικά έργα λόγω βροχής

Στον Πειραιά του 2025 οι ιδιοκτήτες καταστημάτων μετατρέπουν τις περιουσίες τους σε ... μεσαιωνικά κάστρα λόγω της βροχής. Στο Κερατσίνι και συγκεκριμένα στη λεωφόρο Δημοκρατίας, οι καταστηματάρχες οχυρώνονται, ώστε να μην πλημμυρίσουν τα καταστήματα τους. «Σε περίπτωση κίνδυνου σηκώνουμε την πόρτα γιατί το νερό φτάνει μέχρι εδώ», είπε στην κάμερα του STAR ιδιοκτήτης καταστήματος. 

«Φούσκωσε» ο Κηφισός 

Η δυνατή νεροποντή που έπεσε στην Αττική έκανε την κοίτη του Κηφισού να φουσκώσει, ενώ έστω και το λίγο νερό στις γραμμές το τραμ, στο παραλιακό μέτωπο, ήταν η αφορμή για να διακοπούν τα δρομολόγια.

 

Παρ’ ολίγον τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας από τη νεροποντή

Οι «ιπτάμενοι Ολλανδοί»


Στο μεταξύ, με... σηκωμένα παντελόνια περνούσαν την οδό Πανεπιστήμιου, όσοι βρέθηκαν το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας, ενώ την ίδια ώρα οι Ολλανδοί οπαδοί της Γκόου Αχέντ Ιγκλς που απόψε παίζει με τον Παναθηναϊκό, το ευχαριστήθηκαν. Όχι όμως και οι οπαδοί του Ολυμπιακού που είδαν για μια ακόμα φορά στο παρκέ του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας να στάζουν νερά από την οροφή.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΕΡΟΠΟΝΤΗ
 |
ΑΤΤΙΚΗ
 |
AΘΗΝΑ
 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top