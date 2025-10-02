Θεσσαλονίκη: 18χρονη έπεσε στο κενό από τον τρίτο όροφο

Σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» μία 18χρονη από τη Θεσσαλονίκη που έπεσε από τον τρίτο όροφο.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 3:30 το μεσημέρι της Πέμπτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κοπέλα φέρεται να πήδηξε από το μπαλκόνι του σπιτιού της, πέφτοντας στο κενό.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε άμεσα στο σημείο και τη μετέφερε με πολλαπλά τραύματα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί δίνουν μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.