Θεσσαλονίκη: 18χρονη έπεσε στο κενό από τον τρίτο όροφο

Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.10.25 , 19:02 Γιάννης Μπέζος: «Κουράστηκα, δε με γοητεύει πια - Δεν έχω όρεξη να το κάνω»
02.10.25 , 18:44 Κλειστά σχολεία την Παρασκευή 3/10 λόγω κακοκαιρίας
02.10.25 , 18:42 Έβελυν Ασουάντ: Η καταγωγή, το βιογραφικό και οι Pagan
02.10.25 , 18:33 Audi on Tour: Η Θεσσαλονίκη γίνεται η «καρδιά» της Audi
02.10.25 , 18:27 Cash or Trash: Τα σκουλαρίκια της Λίνας κι η κόντρα Σταυρίδη-Τσαγκαράκη
02.10.25 , 18:19 Θεσσαλονίκη: 18χρονη έπεσε στο κενό από τον τρίτο όροφο
02.10.25 , 18:10 Πάνος Ρούτσι προς Άδωνι Γεωργιάδη: Υποβάλλομαι καθημερινά σε εξετάσεις
02.10.25 , 18:06 Robbie Williams: Απόψε η συναυλία στο Καλλιμάρμαρο -Ανακοίνωση για τη βροχή
02.10.25 , 18:05 Skoda Auto Γιορτάζει: 4 εκατομμύρια SUV
02.10.25 , 17:49 Κεφαλονιά: Έπεσε Ηλικιωμένος στη θάλασσα με το αμάξι του
02.10.25 , 17:46 Bραβεύτηκε Ισραηλινός δημοσιογράφος που καταγγέλλει τη γενοκτονία στη Γάζα
02.10.25 , 17:44 Μαζωνάκης: Η αδερφή του, Μαρία είδε την εμφάνισή του από live στα social
02.10.25 , 17:33 Νίκος Δένδιας: Δεν μπορεί να απαγορευτεί το αίτημα του Πάνου Ρούτσι
02.10.25 , 17:32 Aπάτη του αιώνα: Έπαιρναν εικονικά διαζύγια για να μη χάσουν την περιουσία
02.10.25 , 17:12 Δυναμικό ξεκίνημα για τον Τροχό της Τύχης!
Βασίλης Μπισμπίκης: Η παρατηρητικότητα ενός μαθητή οδήγησε στον ηθοποιό
Θεσσαλονίκη: 18χρονη έπεσε στο κενό από τον τρίτο όροφο
Ο πιλότος μιλά μέσα από τη φυλακή - Τι λέει για τους γονείς της Καρολάιν
«Το Ελληνικό Σινεμά Τραγουδά»: Ποιοι απόλαυσαν τη βραδιά στο Ηρώδειο
Βασίλης Παϊτέρης: Αυτό είναι το σπίτι του στην Αγία Βαρβάρα
Κλειστά σχολεία την Παρασκευή 3/10 λόγω κακοκαιρίας
Βασίλης Μπισμπίκης: Το μήνυμα της αδερφής του, Παναγιώτας, όλο νόημα!
Robbie Williams: Απόψε η συναυλία στο Καλλιμάρμαρο -Ανακοίνωση για τη βροχή
«Όταν έμεινα εκτός τηλεόρασης, έπιασα πάτο, έγινα 200 κιλά»
Γιατί πουλάει το ξενοδοχείο η οικογένεια Πουλόπουλου; Η εξήγηση της κόρης
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)
Θεσσαλονίκη: 18χρονη Έπεσε Στο Κενό Από Τον Τρίτο Όροφο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» μία 18χρονη από τη Θεσσαλονίκη που έπεσε από τον τρίτο όροφο. 

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 3:30 το μεσημέρι της Πέμπτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κοπέλα φέρεται να πήδηξε από το μπαλκόνι του σπιτιού της, πέφτοντας στο κενό. 

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε άμεσα στο σημείο και τη μετέφερε με πολλαπλά τραύματα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί δίνουν μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
18ΧΡΟΝΗ
 |
ΠΤΩΣΗ
 |
ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top