Ηράκλειο: Ηλεκτρονικό τσιγάρο εξερράγη στο στόμα άνδρα

Προσοχή, σκληρές εικόνες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.09.25 , 18:44 Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Σπανούλη σε τηλεφωνική επικοινωνία
15.09.25 , 18:19 Πότε έρχεται η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίου μέσω τράπεζας
15.09.25 , 17:49 Μυτιλήνη:30χρονος έβρισε, απείλησε και γρονθοκόπησε αστυνομικό!
15.09.25 , 17:49 Ηράκλειο: Ηλεκτρονικό τσιγάρο εξερράγη στο στόμα άνδρα
15.09.25 , 17:42 Κάρυστος: Τραυμάτισε τη σύζυγό του με μαχαίρια στο πρόσωπο
15.09.25 , 17:37 Στη φυλακή 3 Αλβανοί για απόπειρα δολοφονίας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης
15.09.25 , 17:19 Γλυκερία για Ισραήλ: «Προσπάθησα να ακυρώσω τη συναυλία, δεν το δέχτηκαν!»
15.09.25 , 17:14 Τόκιο 2025: Ο «Μανόλο» στα ουράνια - Ασημένιο μετάλλιο με 6αρι άλμα!
15.09.25 , 17:01 Ο Γιώργος Μαζωνάκης Στο Άγιο Όρος: Η Εξομολόγηση Και Η Απομόνωση
15.09.25 , 16:50 Σχολεία: Απεργιακό ραντεβού δίνουν οι εκπαιδευτικοί την 1η Οκτωβρίου
15.09.25 , 16:45 Αννα Βίσση για Καλλιμάρμαρο: «Ξύπνησα από ένα μαγικό όνειρο»
15.09.25 , 16:44 «Η μητέρα από την Πάτρα πάσχει από λύκο, με έντονους μυοσκελετικούς πόνους»
15.09.25 , 16:26 Λάκης Λαζόπουλος: Η ερώτηση για τον γάμο της κόρης του κι η αντίδρασή του
15.09.25 , 16:16 Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει μεγάλη μουσική συναυλία
15.09.25 , 16:15 Νέος ΚΟΚ: Αναλυτικά τα πρόστιμα ανά παράβαση - Πότε αφαιρείται η άδεια
Θρίλερ με το νεκρό βρέφος στην Πάτρα - Η μητέρα του «σπάει» τη σιωπή της
Βασίλης Καλογήρου: «Του έκοψαν το δάχτυλο εν ζωή»
Ιωάννα Μαλέσκου: Η απάντηση για τις φήμες χωρισμού με τον σύζυγό της
Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
Κατερίνα Καινούργιου: H εμφάνιση στην πρεμιέρα και η... ατάκα Κωνσταντινίδη
Ειρήνη Μουρτζούκου: «Σκότωσε τον Παναγιωτάκη με το μπλουζάκι του»
«Η μητέρα από την Πάτρα πάσχει από λύκο, με έντονους μυοσκελετικούς πόνους»
Χοψονίδου - Σπανούλης: H άφιξή τους στο αεροδρόμιο μετά το χάλκινο μετάλλιο
Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Σπανούλη σε τηλεφωνική επικοινωνία
Καινούργιου: Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν φήμες περί εγκυμοσύνης
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: flashnews.gr / Εξωτερική φωτογραφία: freepik
Ηράκλειο: Ηλεκτρονικό Τσιγάρο Εξερράγη Στο Στόμα Άνδρα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Άνδρας στο Ηράκλειο της Κρήτης είχε ένα απίστευτο ατύχημα. Συγκεκριμένα, χρειάστηκε να επισκεφτεί τον οδοντίατρό του γιατί το ηλεκτρονικό τσιγάρο που χρησιμοποιούσε εξερράγη!

Δυστυχώς το περιστατικό συνέβη την ώρα που το είχε μπροστά στο στόμα του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί, ευτυχώς όχι σοβαρά. 

«Καμπανάκι» ΠΟΥ για ηλεκτρονικά τσιγάρα και vapes

Σύμφωνα με το flashnews.gr, τα δύο του δόντια εκγομφώθηκαν, τα υπόλοιπα πρόσθια άνω και κάτω απέκτησαν κινητικότητα και τραυματίστηκαν τα χείλια του.

Δείτε την εικόνα από τον τραυματισμό του παρακάτω: 

Τραυματίστηκε όταν εξερράγη το ηλεκτρονικό του τσιγάρο

Πηγή εικόνας: flashnews.gr

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
 |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΣΙΓΑΡΟ
 |
ΕΚΡΗΞΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top