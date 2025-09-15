Ηράκλειο: Ηλεκτρονικό τσιγάρο εξερράγη στο στόμα άνδρα

Άνδρας στο Ηράκλειο της Κρήτης είχε ένα απίστευτο ατύχημα. Συγκεκριμένα, χρειάστηκε να επισκεφτεί τον οδοντίατρό του γιατί το ηλεκτρονικό τσιγάρο που χρησιμοποιούσε εξερράγη!
Δυστυχώς το περιστατικό συνέβη την ώρα που το είχε μπροστά στο στόμα του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί, ευτυχώς όχι σοβαρά.
Σύμφωνα με το flashnews.gr, τα δύο του δόντια εκγομφώθηκαν, τα υπόλοιπα πρόσθια άνω και κάτω απέκτησαν κινητικότητα και τραυματίστηκαν τα χείλια του.
Δείτε την εικόνα από τον τραυματισμό του παρακάτω:
Πηγή εικόνας: flashnews.grΔιαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.