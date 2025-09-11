Ειρήνη Λαγούδη: «Στυγερή δολοφονία ο θάνατός της και όχι αυτοκτονία»

Για την υπόθεση του μυστηριώδους θανάτου της Ειρήνης Λαγούδη, μίλησε ο δικηγόρος της οικογένειας Βασίλης Ταουξής, τονίζοντας ότι επρόκειτο για «στυγερή δολοφονία και όχι αυτοκτονία».

Η 44χρονη μητέρα τριών παιδιών είχε εντοπιστεί νεκρή στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της στις 8 Ιανουαρίου του 2018. Στο εσωτερικό του οχήματος είχε εκδηλωθεί φωτιά. O ιατροδικαστής είχε κρίνει ότι ήταν αυτοκτονία.

Η Ειρήνη Λαγούδη

Η οικογένεια της Ειρήνης Λαγούδη επισημαίνει κάποια λάθη, τα οποία, όπως υποστηρίζει, έγιναν από την πλευρά του ιατροδικαστή κ. Γκότση.

Σύμφωνα με την οικογένεια, ο κ. Γκότσης δεν πήγε ποτέ στο σημείο όπου βρισκόταν η σορός της γυναίκας αλλά ζήτησε να μεταφερθεί η σορός της στο νεκροτομείο για να την εξετάσει. Παράλληλα, η οικογένεια της Ειρήνης σημειώνει ότι ποτέ δεν λήφθηκαν φωτογραφίες. Η 44χρονη είχε βρεθεί στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της με εγκαύματα στα δυο χέρια της και υπήρχαν και χτυπήματα στην οροφή του αυτοκίνητου, σημάδια που κατά την οικογένεια δείχνουν πως η γυναίκα ίσως προσπάθησε να διαφύγει.

Η Ειρήνη Λαγούδη είχε πάει να πάρει γλυκά για τη γιορτή του παιδιού της και εξαφανίστηκε. Εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της σε απόμερο σημείο της λίμνης Τριχωνίδας.

Ο δικηγόρος της οικογένειας της Ειρήνης Λαγούδη, Βασίλης Ταουξής, μιλώντας στο Mega τόνισε.

«Επειδή ποτέ δεν πιστέψαμε ότι επρόκειτο για αυτοκτονία, λέγαμε ότι πρόκειται για μια στυγερή δολοφονία μιας μητέρας που μεγάλωνε μόνη της τα τρία παιδιά της με ιδιαίτερη επιμέλεια. Η οικογένεια της, και οι νομικοί εκπρόσωποί της, έχουμε ως στοίχημα ζωής να αναδείξουμε ότι η υπόθεση δεν πρέπει να κλείσει ως αυτοκτονία αλλά να φτάσει κάποτε στο εδώλιο του κατηγορουμένου με τους φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς αυτού του εγκλήματος».

«Από τότε είχαμε εντοπίσει ότι το πρόβλημα είναι ο κ. Γκότσης. Ιδιαίτερα το είχε εντοπίσει ο κ. Ανδριανός Γκουρμπάτσης, ο απόστρατος στρατηγός της Πυροσβεστικής που ήταν ο τεχνικός σύμβουλος της ομάδας των δικηγόρων και είναι ο πρώτος που διαπίστωσε τις πλημμέλειες της έκθεσης της νεκροψίας – νεκροτομής. Υπήρχε πλήρης απουσία περιγραφής του χώρου του εγκλήματος και του περιβάλλοντος χώρου, πλήρης απουσία φωτογραφιών από τον περιβάλλοντα χώρο. Σκεφτείτε, ότι όταν πήγαμε εμείς στο σημείο με τους τεχνικούς μας συμβούλους βρήκαμε εμείς πράγματα και τα θέσαμε υπόψιν της υπηρεσίας των αστυνομικών αρχών. Ήταν και της αστυνομίας υπόθεση και του ιατροδικαστή», συνέχισε ο κ. Ταουξής.

«Από την πρώτη στιγμή “φωνάζουμε” για λάθη από την πλευρά του ιατροδικαστή και για συγκάλυψη από την πλευρά της αστυνομίας. Δεν βρέθηκε με δεμένα τα χέρια, αλλά ξαπλωμένη στο πίσω κάθισμα σε εμβρυϊκή στάση. Το ταβάνι του αυτοκινήτου βρέθηκε γεματο πελματικά αποτυπώματα των παπουτσιών της. Βρέθηκε αιθάλη στην οροφή του αυτοκίνητου, έξω από τις δύο πόρτες. Που σημαίνει ότι όταν μπήκε η φωτιά και άρχισε να βγάζει καπνό, άνοιξαν οι πόρτες και έκλεισαν. Που σημαίνει ότι κάποιος ή κάποιοι ήταν μέσα, έβαλαν την φωτιά, την κρατούσαν και όταν "μπούκωσε" ο καπνός βγήκαν έξω και από την εξωτερική πλευρά κρατούσαν τις πόρτες κλειστές για να μη μπορεί να βγει. Εξού και οι απεγνωσμένες προσπάθειες της να ανοίξει αν γινόταν την οροφή με τις κλωτσιές της για να βγει», τόνισε στη συνέχεια, ενώ κλείνοντας, σημείωσε:

«Ο ιατροδικαστής μας που είναι τεχνικός σύμβουλος μας είπε ότι η στάση της σορού και τα πελματικά αποτυπώματα στην οροφή δεν συνάδουν με υπόθεση αυτοχειρίας αλλά είναι δηλωτικά εγκληματικής ενέργειας. Η υπόθεση δεν έχει κλείσει, ένας γενναίος εισαγγελέας και μια γενναία ανακρίτρια στο Αγρίνιο, εδώ και έναν χρόνο "τρέχουν" ενέργειες, ξανακαλούν μάρτυρες, συλλέγουν νέα στοιχεία. Κάναμε αίτημα επανεξέτασης της έκθεσης νεκροψίας- νεκροτομής από την αρμόδια επιτροπή του υπουργείου. Έγινε δεκτό πριν από μια βδομάδα από την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα Αγρινίου. Εστάλη ο φάκελος στο υπουργείο Δικαιοσύνης και από δω και πέρα θα επιμεληθεί της επανεξέτασης του φακέλου, η τριμελής επιτροπή ιατροδικαστών που πρόεδρος της είναι ο έγκριτος κ. Νικόλαος Καρακούκης».