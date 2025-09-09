Σχολή Ναυτικών Δοκίμων: Νέο θεραπευτήριο, δωρεά της Motor Oil

Εγκαινιάστηκε παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια

Τα εγκαίνια θεραπευτηρίου της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, δωρεά της Motor Oil (βίντεο Star)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το νέο ανακαινισμένο θεραπευτήριο της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων εγκαινιάστηκε το μεσημέρι στον Πειραιά. Αποτελεί δωρεά της Motor Oil στη μνήμη του Νίκου Βαρδινογιάννη, που υπηρέτησε ως αξιωματικός στο Πολεμικό Ναυτικό σε πλοία επιφανείας και υποβρύχια.

Δωρεά 5 εκατ. ευρώ προς το Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε η Motor Oil  

Το πλήρως ανακαινισμένο θεραπευτήριο εγκαινιάστηκε και παραδόθηκε το μεσημέρι παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια.

Δένδιας: Νέες μεγάλες αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις

Στη σεμνή τελετή παρέστησαν  ο δωρητής Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Motor Oil, Γιάννης Βαρδινογιάννης, ο  Γιώργος Βαρδινογιάννης, οι δύο γιοι του Νίκου Βαρδινογιάννη, Παύλος και Δημοσθένης, η κυρία Ελένη Κεφαλογιάννη και η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο δωρητής Πρόεεδρος του ΔΣ και Διεθύνων Σύμβουλος της Motor Oil Γιάννης Βαρδινογιάννης

 «Εκ μέρους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας επιθυμώ να εκφράσω την ειλικρινή ευγνωμοσύνη μας για τη σημερινή δωρεά. Θα φέρει το αποτύπωμα της οικογένειας Βαρδινογιάννη, λειτουργώντας ως έμβλημα κοινωνικής υπευθυνότητας. Παρακαταθήκη που θα παραμείνει ζωντανή, στη συλλογική συνείδηση του Πολεμικού Ναυτικού» τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στον χαιρετισμό του,. 

Το Θεραπευτήριο ανακαινίστηκε και εξοπλίστηκε ώστε να μπορεί να προσφέρει ιατρικές υπηρεσίας υψηλού επιπέδου, στους μελλοντικούς αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού.

Στη μνήμη του Νίκου Βαρδινογιάννη η δωρεά της Motor Oil στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

Όμιλος Motor Oil: «Ζωγράφισε» σχολικά κτίρια μαζί με την Urban Act

 «Η δωρεά σας αποτελεί χειροπιαστή απόδειξη κοινωνικής ευθύνης, αγάπης και εμπιστοσύνης προς το Πολεμικό Ναυτικό και τους μελλοντικούς αξιωματικούς» επισήμανε ο Αρχηγός ΓΕΝ  Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας στην τελετή εγκαινίων, ενώ ο Διοικητής της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων Υποναύαρχος Σταύρος  Καρλατήρας ανέφερε για τη δωρεά: «Μια πράξη ευεργεσίας προς τη Σχολή που ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες της και φέρει ανεξίτηλη τη σφραγίδα της οικογένειας Βαρδινογιάννη».  

Η δωρεά της Moror Oil για την ανακαίνιση του θεραπευτηρίου, αποτελεί συνέχεια της προσφοράς της οικογένειας Βαρδινογιάννη στο Πολεμικό Ναυτικό,  όπου υπηρέτησαν  ως αξιωματικοί  οι αείμνηστοι Νίκος και Βαρδής Βαρδινογιάννης.

Βαρδής Βαρδινογιάννης: Η μεγάλη του αγάπη για το Πολεμικό Ναυτικό   

