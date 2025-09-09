Σχολή Ναυτικών Δοκίμων: Νέο θεραπευτήριο, δωρεά της Motor Oil

Το νέο ανακαινισμένο θεραπευτήριο της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων εγκαινιάστηκε το μεσημέρι στον Πειραιά. Αποτελεί δωρεά της Motor Oil στη μνήμη του Νίκου Βαρδινογιάννη, που υπηρέτησε ως αξιωματικός στο Πολεμικό Ναυτικό σε πλοία επιφανείας και υποβρύχια.

Το πλήρως ανακαινισμένο θεραπευτήριο εγκαινιάστηκε και παραδόθηκε το μεσημέρι παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια.

Στη σεμνή τελετή παρέστησαν ο δωρητής Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Motor Oil, Γιάννης Βαρδινογιάννης, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, οι δύο γιοι του Νίκου Βαρδινογιάννη, Παύλος και Δημοσθένης, η κυρία Ελένη Κεφαλογιάννη και η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Εκ μέρους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας επιθυμώ να εκφράσω την ειλικρινή ευγνωμοσύνη μας για τη σημερινή δωρεά. Θα φέρει το αποτύπωμα της οικογένειας Βαρδινογιάννη, λειτουργώντας ως έμβλημα κοινωνικής υπευθυνότητας. Παρακαταθήκη που θα παραμείνει ζωντανή, στη συλλογική συνείδηση του Πολεμικού Ναυτικού» τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στον χαιρετισμό του,.

Το Θεραπευτήριο ανακαινίστηκε και εξοπλίστηκε ώστε να μπορεί να προσφέρει ιατρικές υπηρεσίας υψηλού επιπέδου, στους μελλοντικούς αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού.

«Η δωρεά σας αποτελεί χειροπιαστή απόδειξη κοινωνικής ευθύνης, αγάπης και εμπιστοσύνης προς το Πολεμικό Ναυτικό και τους μελλοντικούς αξιωματικούς» επισήμανε ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας στην τελετή εγκαινίων, ενώ ο Διοικητής της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων Υποναύαρχος Σταύρος Καρλατήρας ανέφερε για τη δωρεά: «Μια πράξη ευεργεσίας προς τη Σχολή που ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες της και φέρει ανεξίτηλη τη σφραγίδα της οικογένειας Βαρδινογιάννη».

Η δωρεά της Moror Oil για την ανακαίνιση του θεραπευτηρίου, αποτελεί συνέχεια της προσφοράς της οικογένειας Βαρδινογιάννη στο Πολεμικό Ναυτικό, όπου υπηρέτησαν ως αξιωματικοί οι αείμνηστοι Νίκος και Βαρδής Βαρδινογιάννης.