Κηφισός: Λήξη συναγερμού - Κατέβηκε ο άνδρας που απειλούσε να πέσει

Πλάνα από το σημείο όπου βρίσκεται ο άνδρας που απειλεί να αυτοκτονήσει / SKAI

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές, καθώς ένα άτομο που βρίσκεται σε γέφυρα του Κηφισού, κοντά στην παλιά παραλιακή, φαίνεται πως απειλεί να αυτοκτονήσει.

Ο χώρος έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ αναμένεται να φτάσει και ειδικός διαπραγματευτής στο σημείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας είναι περίπου 60 ετών, ενώ ισχυρίζεται πως τον απάτησε η γυναίκα του.

Μετά από διαπραγματεύσεις, ο 60χρονος κατέβηκε από τη γέφυρα.