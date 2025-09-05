Κηφισός: Λήξη συναγερμού - Κατέβηκε ο άνδρας που απειλούσε να πέσει

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές, καθώς ένα άτομο που βρίσκεται σε γέφυρα του Κηφισού, κοντά στην παλιά παραλιακή, φαίνεται πως απειλεί να αυτοκτονήσει.
Ο χώρος έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ αναμένεται να φτάσει και ειδικός διαπραγματευτής στο σημείο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας είναι περίπου 60 ετών, ενώ ισχυρίζεται πως τον απάτησε η γυναίκα του.
Μετά από διαπραγματεύσεις, ο 60χρονος κατέβηκε από τη γέφυρα.