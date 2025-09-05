Κηφισός: Λήξη συναγερμού - Κατέβηκε ο άνδρας που απειλούσε να πέσει

Ισχυριζόταν πως τον απάτησε η σύζυγός του

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πλάνα από το σημείο όπου βρίσκεται ο άνδρας που απειλεί να αυτοκτονήσει / SKAI
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές, καθώς ένα άτομο που βρίσκεται σε γέφυρα του Κηφισού, κοντά στην παλιά παραλιακή, φαίνεται πως απειλεί να αυτοκτονήσει.

Ο χώρος έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ αναμένεται να φτάσει και ειδικός διαπραγματευτής στο σημείο.

Τροχαίο στον Κηφισό: Ι.Χ. καρφώθηκε σε φορτηγό - Τραυματίστηκε η οδηγός

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας είναι περίπου 60 ετών, ενώ ισχυρίζεται πως τον απάτησε η γυναίκα του. 

Μετά από διαπραγματεύσεις, ο 60χρονος κατέβηκε από τη γέφυρα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΗΦΙΣΟΣ
 |
ΓΕΦΥΡΑ
Back to Top