Βόλος: Εγκεφαλική αιμορραγία από ανεύρυσμα η αίτια θανάτου του 18χρονου

Σε εγκεφαλική αιμορραγία φέρεται να οφείλεται ο θάνατος του 18χρονου, ο οποίος κατέρρευσε μπροστά στους φίλους του στον Βόλο.

Όπως αναφέρει το gegonota.news, η ιατροδικαστική εξέταση φέρεται να αναφέρει πως η εγκεφαλική αιμορραγία προκλήθηκε από ανεύρυσμα.

O 18χρονος που κατέρρευσε μπροστά στους φίλους του στον Βόλο

Ο 18χρονος βρισκόταν το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου και καθόταν με τους φίλους του στα πεζούλια. Κάποια στιγμή έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του. Αρχικά έκανε προσπάθεια να σηκωθεί όρθιος, αλλά αμέσως κατέρρευσε.

Οι φίλοι τους άρχισαν να φωνάζουν για βοήθεια και περαστικοί ειδοποίησαν ασθενοφόρο, που μετέφερε τον νεαρό στο νοσοκομείο. Δυστυχώς όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών ο 18χρονος εξέπνευσε.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναφέρει ότι ο θάνατος του 18χρονου στον Βόλο οφείλεται σε εγκεφαλική αιμορραγία από ανεύρυσμα

Η αδελφή του ράγισε καρδιές με μια ανάρτησή της που ανέβασε στα social media.

«Νικόλα μας, ζωή μας, αστέρι μας. Δεν φανταζόμασταν ποτέ πως θα έρθει η στιγμή να συνεχίσουμε τη ζωή μας χωρίς εσένα. Ήσουν το φως μας, το στήριγμά μας, η ψυχή της οικογένειάς μας. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε πως δεν θα σε ξανακούσουμε, πως δε θα μας αγκαλιάσεις ξανά. Γιατί έφυγες τόσο ξαφνικά από κοντά μας, αδελφούλη μας; Σ’ αγαπάμε, Νικόλα μας, σε λατρεύουμε. Για πάντα μαζί, τα τρία μας. Κωνσταντίνα – Νικόλαος – Αυρήλιος».

Η κηδεία του 18χρονου αναμένεται να γίνει αύριο Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου.

