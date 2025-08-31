Ιωάννινα: Η στιγμή που καταρρέει η σκηνή της συναυλίας

Μια κάμερα κατέγραψε τη στιγμή που κατέρρευσε η σκηνή που είχε στηθεί για τη συναυλία της Άννας Βίσση, του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα στα Ιωάννινα.

Η συναυλία ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο 30 Αυγούστου, όμως η κακοκαιρία στην Ήπειρο προκάλεσε σοβαρά προβλήματα και οδήγησε σε αυτή την επικίνδυνη κατάσταση.

Ένα άτομο που βρισκόταν στο χώρο απαθανάτισε τη σκηνή να καταρρέει υπό τους δυνατούς ανέμους, με τα σιδερένια δοκάρια να κουνιούνται έντονα και την τέντα να πέφτει σαν… τραπουλόχαρτα, όπως φαίνεται στο βίντεο.

Η συναυλία ακυρώθηκε, όμως ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, καθώς εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε κόσμος στον χώρο, μόνο μερικοί εργαζόμενοι.

Για το περιστατικό έκανε ανάρτηση και η Άννα Βίσση, εκφράζοντας τη λύπη της για την ακύρωση της συναυλίας και την απογοήτευση που προκάλεσαν οι συνθήκες.