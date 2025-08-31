Εύβοια: Νεκρός 21χρονος οδηγός μηχανής μετά από τροχαίο στα Ψαχνά

Τραυματίστηκαν ακόμη 2 άνθρωπο

Ένα ακόμα τροχαίο δυστύχημα έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Εύβοια στην περιοχή των Ψαχνών, όπου ένας 21χρονος αναβάτης μηχανής, σκοτώθηκε.

Σε σοκ είναι η τοπική κοινωνία της Εύβοιας, μετά το δυστύχημα που συνέβη γύρω στη 1, στο ύψος του εργοστασίου Παλίρροια, στον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων. Ο άτυχος 21χρονος οδηγούσε την μηχανή του, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν ακόμη 2 άνθρωποι, ένας 23χρονος που ήταν συνεπιβάτης στη μηχανή του θύματος και ο ηλικιωμένος οδηγός του αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο τροχαίο.

Ο 23χρονος άνδρας βρίσκεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο με κρανοεγκεφαλικές κακώσεις με την κατάστασή του να είναι κρίσιμη.

Ο ηλικιωμένος οδηγός του αυτοκινήτου,  έχει ελαφρότερα τραύματα και δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν στελέχη της ομάδας διάσωσης Ευβοίας με επικεφαλής τον Σταύρο Τζιγιάννη που έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, η αστυνομία και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μετέφεραν τους τραυματίες στο νοσοκομείο Χαλκίδας.

ΤΡΟΧΑΙΟ ΨΑΧΝΑ
ΕΥΒΟΙΑ
