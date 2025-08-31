Εύβοια: Νεκρός 21χρονος οδηγός μηχανής μετά από τροχαίο στα Ψαχνά

Ένα ακόμα τροχαίο δυστύχημα έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Εύβοια στην περιοχή των Ψαχνών, όπου ένας 21χρονος αναβάτης μηχανής, σκοτώθηκε.

Σε σοκ είναι η τοπική κοινωνία της Εύβοιας, μετά το δυστύχημα που συνέβη γύρω στη 1, στο ύψος του εργοστασίου Παλίρροια, στον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων. Ο άτυχος 21χρονος οδηγούσε την μηχανή του, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν ακόμη 2 άνθρωποι, ένας 23χρονος που ήταν συνεπιβάτης στη μηχανή του θύματος και ο ηλικιωμένος οδηγός του αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο τροχαίο.

Ο 23χρονος άνδρας βρίσκεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο με κρανοεγκεφαλικές κακώσεις με την κατάστασή του να είναι κρίσιμη.

Ο ηλικιωμένος οδηγός του αυτοκινήτου, έχει ελαφρότερα τραύματα και δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν στελέχη της ομάδας διάσωσης Ευβοίας με επικεφαλής τον Σταύρο Τζιγιάννη που έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, η αστυνομία και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μετέφεραν τους τραυματίες στο νοσοκομείο Χαλκίδας.