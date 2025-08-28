Απεργία ΑΔΕΔΥ: Ποιοι συμμετέχουν – Τι ισχύει για τα μέσα μεταφοράς

Συγκέντρωση στο Σύνταγμα στις 10:00

Την κήρυξη πανελλαδικής απεργίας σήμερα Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 ανακοίνωσε η ΑΔΕΔΥ, εκφράζοντας την αντίθεσή της στην εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής του νομοσχεδίου που αφορά το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων.

Συγκεκριμένα, η ΑΔΕΔΥ αναφέρει σε ανακοίνωσή της τα εξής:

«Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, με αφορμή την εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο αντεργατικό πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων την Πέμπτη 28 Αυγούστου, κηρύσσει πανελλαδική απεργία για την ημέρα αυτή και καλεί τους εργαζόμενους του Λεκανοπεδίου στο Δημόσιο να δώσουν το "παρών" στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει στο Σύνταγμα στις 10:00 π.μ.

Σε πανελλαδική απεργία καλεί τους δημοσίου υπαλλήλους η ΑΔΕΔΥ ενάντια στο νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά - Eurokinissi

Στεκόμαστε απέναντι στην επιχειρούμενη ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης, στην εξομοίωσή τους με αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, στην κατάργηση του Β΄ βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και του δικαιώματος ένστασης, στην αλλαγή της σύνθεσης των Πειθαρχικών Συμβουλίων με την αποπομπή των εκπροσώπων των εργαζομένων και των δικαστών, στα εξαιρετικά μεγάλα πρόστιμα κ.ά..

Απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου.

Καλούμε τα Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ ολόκληρης της χώρας να προχωρήσουν σε ανάλογες δράσεις την ημέρα αυτή, οργανώνοντας την απεργιακή κινητοποίηση».

Στην απεργία συμμετέχει η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) και καλεί στην προσυγκέντρωση στις 9:30 π.μ. στην παλιά Βουλή.

Η ΑΔΕΔΥ καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα στις 10:00 - Eurokinissi

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ έχει ανακοινώσει τη συμμετοχή της στην απεργία και καλεί τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στο Σύνταγμα στις 10:00 το πρωί.

Την απόσυρση του νομοσχεδίου, γιατί δεν στοχεύει στους «επίορκους», αλλά στους αγωνιζόμενους εργαζόμενους απαιτεί ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής.

Ανάλογες ανακοινώσεις έχουν εκδώσει η ΕΙΝΑΠ, το Σωματείο Εργαζομένων στο Θριάσιο Νοσοκομείο, το Σωματείο Εργαζομένων στον Δήμο Ηλιούπολης, ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων ΨΝΑ, το Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης, το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Νίκαιας, το Σωματείο Καθαριστριών/ών δημοσίων σχολείων ΠΕ και ΔΕ Αθηνών, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αν. Αττικής «Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ».

Απεργία 28/8: Τι ισχύει με τα Μέσα Μεταφοράς

Κανονικά θα λειτουργήσουν το μετρό και τα λεωφορεία στην Αθήνα σήμερα, ημέρα απεργίας που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ.

Τα μέσα μαζική μεταφοράς θα λειτουργήσουν κανονικά - Eurokinissi

Στην απεργία δε θα συμμετέχει ούτε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, επομένως τα δρομολόγια των πλοίων θα εκτελεστούν σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα.

Απεργία 28/8: Παράνομη η στάση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Παράνομη κηρύχθηκε χθες η τετράωρη στάση εργασίας της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ) που είχε εξαγγείλει για την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ως εκ τούτου, δεν θα επηρεαστούν οι προγραμματισμένες πτήσεις.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
