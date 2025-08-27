Φωτιά τώρα στην Παλαιοκαμάριζα Κερατέας - Μήνυμα από το 112

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλαιοκαμάριζα Αττικής.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλιοκαμάριζα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 70 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, εθελοντές, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 27, 2025

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 174 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρου, 49 οχήματα, Εθελοντές, δύο αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Βοήθεια προσφέρουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Μήνυμα που εστάλη από το 112 καλεί τους κατοίκους του Θορικού να απομακρυνθούν από την περιοχή και να κατευθυνθούν προς το Λαύριο.

Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα για να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες. Οι αρχές έχουν διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Λαυρίου στη συμβολή της με ανώνυμη οδό στο ύψος πρατηρίου υγρών καυσίμων, στο ρεύμα προς Αθήνα.