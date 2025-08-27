Φωτιά τώρα στην Παλαιοκαμάριζα Κερατέας - Μήνυμα από το 112

Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Πρώτη Δημοσίευση: 27.08.25, 13:42
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλαιοκαμάριζα Αττικής.

 

 

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 174 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρου, 49 οχήματα, Εθελοντές, δύο αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Βοήθεια προσφέρουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Μήνυμα που εστάλη από το 112 καλεί τους κατοίκους του Θορικού να απομακρυνθούν από την περιοχή και να κατευθυνθούν προς το Λαύριο.

Φωτιά τώρα στην Παλαιοκαμάριζα Κερατέας - Μήνυμα από το 112

Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα για να παραμείνουν σε ετοιμότητα. 

 

 

Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες. Οι αρχές έχουν διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Λαυρίου στη συμβολή της με ανώνυμη οδό στο ύψος πρατηρίου υγρών καυσίμων, στο ρεύμα προς Αθήνα.

ΦΩΤΙΑ
ΦΩΤΙΑ ΤΩΡΑ
