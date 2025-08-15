Δεκαπενταύγουστος: Με κατάνυξη ο εορτασμός στην Παναγία της Τήνου

Πλήθος πιστών στη λιτανεία της Εικόνας

15.08.25 , 12:13 Δεκαπενταύγουστος: Με κατάνυξη ο εορτασμός στην Παναγία της Τήνου
Σε κλίμα κατάνυξης η λιτανεία της εικόνας της Παναγίας στην Τήνο / Βίντεο Σκάι
Πλήθος κόσμου στην Τήνο, σε κλίμα κατάνυξης, συμμετείχε στους εορτασμούς για την Κοίμηση της Θεοτόκου ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου.

H Κοίμηση της Θεοτόκου: Τι γιορτάζουμε σήμερα 15 Αυγούστου

Εκατοντάδες πιστοί από όλο τον κόσμο βρέθηκαν στην Ιερά Μονή Ευαγγελιστρίας με την περίφημη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, που ανακαλύφθηκε το 1823 μετά από όραμα της Αγίας Πελαγίας.

Οι εικόνες από τη μεγάλη λιτανεία της εικόνας της Παναγίας στους δρόμους της πόλης προκαλούν ρίγη συγκίνησης στους απανταχού ορθόδοξους.

Σημειώνεται ότι η ημέρα συμπίπτει με την Επέτειο του Τοpιλισμού της Έλλης (1940), οπότε γίνεται και στρατιωτικό – ναυτικό μνημόσυνο.

Τήνος

Στιγμιότυπα από τη λιτανεία της εικόνας της Παναγίας στην Τήνο / Φωτογραφίες Intime (Νίκος Παναγιωτόπουλος)

Τήνος Δεκαπενταύγουστος

Παναγία Τήνου

Εορτασμός Δεκαπενταύγουστο στην Τήνο

Δεκαπενταύγουστος: Με κατάνυξη ο εορτασμός στην Παναγία της Τήνου

Δεκαπενταύγουστος: Με κατάνυξη ο εορτασμός στην Παναγία της Τήνου

 

