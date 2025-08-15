Δεκαπενταύγουστος: Με κατάνυξη ο εορτασμός στην Παναγία της Τήνου

Πλήθος κόσμου στην Τήνο, σε κλίμα κατάνυξης, συμμετείχε στους εορτασμούς για την Κοίμηση της Θεοτόκου ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου.
Εκατοντάδες πιστοί από όλο τον κόσμο βρέθηκαν στην Ιερά Μονή Ευαγγελιστρίας με την περίφημη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, που ανακαλύφθηκε το 1823 μετά από όραμα της Αγίας Πελαγίας.
Οι εικόνες από τη μεγάλη λιτανεία της εικόνας της Παναγίας στους δρόμους της πόλης προκαλούν ρίγη συγκίνησης στους απανταχού ορθόδοξους.
Σημειώνεται ότι η ημέρα συμπίπτει με την Επέτειο του Τοpιλισμού της Έλλης (1940), οπότε γίνεται και στρατιωτικό – ναυτικό μνημόσυνο.
Στιγμιότυπα από τη λιτανεία της εικόνας της Παναγίας στην Τήνο / Φωτογραφίες Intime (Νίκος Παναγιωτόπουλος)
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.