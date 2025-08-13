Ανεξέλεγκτη η φωτιά στη Χίο - Στον οικισμό Κηπουριές η φωτιά

Σε συνθήκες αυξημένης επικινδυνότητας πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής αγωνίζονται να σβήσουν τη φωτιά που καίει για δεύτερη μέρα στη βορειοδυτική Χίο.

Στις 8 το βράδυ η μάχη δίνονταν στην περιοχή των Κηπουριών, όπου οι φλόγες έχουν μπει μέσα στο χωριό. Στόχος να αποτραπεί η πορεία της πυρκαγιάς προς τις Αψιλές, όπου υπάρχει πευκοδάσος.

«Ο στόχος μας είναι να περιορίσουμε την πορεία της φωτιάς προτού φτάσει στις Αψιλές. Δίνουμε αγώνα με τον χρόνο», δήλωσε σε ΜΜΕ της Χίου στέλεχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Νωρίτερα εστάλησαν μηνύματα από το 112 για εκκένωση των οικισμών Σπαρτούντα, Κάμπα και Παρπαριά.

Μεγάλες είναι οι καταστροφές στη Βολισσό, όπου στάχτη έγιναν σπίτια και εκτάσεις.

Την ίδια ώρα πολλές περιοχές στο νησί είναι βυθισμένες στο σκοτάδι με τον ΔΕΔΔΗΕ να προσπαθεί να αποκαταστήσει τις βλάβες. Αλλά και το νησί των Ψαρών έχει επηρεάσει η μεγάλη φωτιά που μαίνεται στη Χίο, καθώς έχει προκαλέσει προβλήματα στην ηλεκτροδότησή του.

Μεγάλο πρόβλημα με το ρεύμα υπάρχει και σε άλλες πυρόπληκτες περιοχές σε Αχαϊα και Πρέβεζα.

Πολλοί κάτοικοι που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές δεν έχουν ρεύμα με τον ΔΕΔΔΗΕ να προσπαθεί να αποκαταστήσει τις βλάβες


