SOS από ιστιοφόρο με δύο επιβάτες ανοιχτά της Σύρου: Επιχείρηση διάσωσης

Με σπασμένο κατάρτι πλέει το ιστιοφόρο - Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι

Καιρός: Συνεχίζονται οι θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο/ Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα ιστιοφόρο εξέπεμψε σήμα SOS ανοιχτά της Σύρου και αυτή την ώρα διεξάγεται επιχείρηση διάσωσης από ένα ελικόπτερο και το Blue Star Delos.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο ιστιοφόρο βρίσκονται δύο άτομα, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι 6-7 Μποφόρ που δυσκολεύουν την επιχείρηση διάσωσης. Επιπλέον, όπως φαίνεται από το βίντεο του protothema.gr το ιστιοφόρο έχει σοβαρή ζημιά καθώς πλέει με σπασμένο κατάρτι.

Λίγο μετά τις 23:00 στο σημείο έφτασε ένα ρυμουλκό από τη Μύκονο για να μεταφέρει το σκάφος. Σημαντική ήταν η βοήθεια από το Blue Star Delos, το οποίο εν μέσω ισχυρών ανέμων έκανε απάγκιο στο ιστιοφόρο μέχρι να φτάσει το ρυμουλκό στο σημείο.

 

Εκτός από το Super Puma και το Blue Star Delos, στο οποίο δόθηκε οδηγία να πλέει κοντά στο σημείο, στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης δύο ρυμουλκά και ένα ιδιωτικό σκάφος.

Δείτε βίντεο που έχει τραβήξει επιβάτης από το Blue Star Delos:

Το λιμενικό σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Υπό τον συντονισμό ΕΣΚΕΔ σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης 2 επιβαινόντων σε ιστιοφόρο σκάφος σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή 3 ναυτικών μιλίων νότια της Ρήνειας. Στο σημείο βρίσκονται 1 παραπλέον, 1 ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ σπεύδουν δύο ρυμουλκά και 1 σκάφος της ΕΟΔ. Βοριάδες 6-7 Μποφόρ».

ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ
 |
ΣΥΡΟΣ
