Τραγωδία στη Μήλο: Δύο νεκροί από πνιγμό στο Σαρακήνικο

Έπεσε στη θάλασσα για να τη σώσει και πνίγηκε κι αυτός

Τελευταία Νέα
08.08.25 , 14:03 Λένα Σαμαρά: Οι δραματικές ώρες πριν φύγει από τη ζωή - Τη Δευτέρα η κηδεία
08.08.25 , 14:01 Σε ύφεση η φωτιά στο Φίχτι Αργολίδας
08.08.25 , 13:51 Φωτιά στην Κεφαλονιά: Εκκενώνονται τρία χωριά - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις
08.08.25 , 13:46 Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου - Ποια δρομολόγια γίνονται κανονικά
08.08.25 , 13:35 «Είσαι έγκυος;»: Η αποστομωτική απάντηση της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη
08.08.25 , 13:29 Οι “φαρμακερές” ατάκες που ακούμε σχεδόν όλες οι μαμάδες
08.08.25 , 13:12 Φωτιά στα Μέγαρα – Κίνδυνος επέκτασης σε οικισμό
08.08.25 , 13:02 Τραγωδία στη Μήλο: Δύο νεκροί από πνιγμό στο Σαρακήνικο
08.08.25 , 12:57 Άννη Πανταζή: Οι φωτογραφίες με τα παιδιά της με φόντο το λιμάνι της Σάμου
08.08.25 , 12:33 Έξαλλος ο Γρηγόρης Γκουντάρας: «Μιλάμε για τρέλα»
08.08.25 , 12:23 Δείτε την τούρτα MVP γενεθλίων του Ναν
08.08.25 , 11:52 Χανιά: Βρέφος ενός έτους έπεσε από το μπαλκόνι
08.08.25 , 11:48 Έσβησε η φωτιά στο νοσοκομείο «Σωτηρία»
08.08.25 , 11:40 Θεσσαλονίκη: Αυτό είναι το ζευγάρι που βίαζε τη 10χρονη
08.08.25 , 11:34 Gasoline Alley: Απόψε στο Star σε Α' τηλεοπτική Προβολή
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί στην παραλία Σαρακήνικο της Μήλου, όταν δύο άνθρωποι ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από τη θάλασσα. 

Ζευγάρι τουριστών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Σαρακήνικο της Μήλου - miloslife.gr

Ζευγάρι τουριστών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Σαρακήνικο της Μήλου - miloslife.gr

Σύμφωνα με το miloslife.gr πρόκειται για ζευγάρι τουριστών από το Βιετνάμ, ηλικίας περίπου 50 ετών που έκαναν διακοπές στο νησί με γκρουπ. 

Πρώτα η γυναίκα παρασύρθηκε από τον αέρα και στη συνέχεια ο σύντροφός της έπεσε στη θάλασσα να τη σώσει, με αποτέλεσμα και οι δύο να χάσουν τη ζωή τους.

Σε εξέλιξη έως αυτή την ώρα είναι προσπάθειες περισυλλογής και της δεύτερης σορού, αλλά οι συνθήκες είναι δύσκολες εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Στο Σαρακήνικο επικρατούν δυσμενείς συνθήκες λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο νησί - miloslife.gr

Στο Σαρακήνικο επικρατούν δυσμενείς συνθήκες λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο νησί - miloslife.gr

Στο σημείο έσπευσε σκάφος Λιμενικού.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΗΛΟΣ
 |
ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ
 |
ΠΝΙΓΜΟΣ
 |
ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top