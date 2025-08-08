Τραγωδία στη Μήλο: Δύο νεκροί από πνιγμό στο Σαρακήνικο

Μια τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί στην παραλία Σαρακήνικο της Μήλου, όταν δύο άνθρωποι ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από τη θάλασσα.
Σύμφωνα με το miloslife.gr πρόκειται για ζευγάρι τουριστών από το Βιετνάμ, ηλικίας περίπου 50 ετών που έκαναν διακοπές στο νησί με γκρουπ.
Πρώτα η γυναίκα παρασύρθηκε από τον αέρα και στη συνέχεια ο σύντροφός της έπεσε στη θάλασσα να τη σώσει, με αποτέλεσμα και οι δύο να χάσουν τη ζωή τους.
Σε εξέλιξη έως αυτή την ώρα είναι προσπάθειες περισυλλογής και της δεύτερης σορού, αλλά οι συνθήκες είναι δύσκολες εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.
Στο Σαρακήνικο επικρατούν δυσμενείς συνθήκες λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο νησί - miloslife.gr
Στο σημείο έσπευσε σκάφος Λιμενικού.