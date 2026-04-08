Kia: «Καλύτερος Κατασκευαστής» στα TopGear.com EV Awards 2026

Στην έβδομη χρονιά τους, τα ετήσια αυτά βραβεία αναγνωρίζουν τα καλύτερα ηλεκτρικά οχήματα που διατίθενται σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τιμούν τους κατασκευαστές που ηγούνται της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση. Η τελευταία αυτή διάκριση της Kia έρχεται μετά από περαιτέρω επιτυχία στα BBC TopGear.com Awards, όπου το PV5 Passenger ανακηρύχθηκε «Οικογενειακό Αυτοκίνητο της Χρονιάς».

Η Kia επεκτείνει με ταχείς ρυθμούς τη γκάμα των ηλεκτρικών της οχημάτων. Η ποικιλόμορφη σειρά της περιλαμβάνει πλέον τα EV3, EV4, EV5, EV6, EV9 και PV5.Το EV2 αποτελεί το επόμενο βήμα στη στρατηγική «Plan S» της μάρκας, η οποία ξεκίνησε με την παρουσίαση του EV6 το 2021. Ως το πιο συμπαγές και προσιτό ηλεκτρικό όχημα της Kia μέχρι σήμερα, το EV2 έχει σχεδιαστεί, εξελιχθεί και κατασκευαστεί στην Ευρώπη αποκλειστικά για Ευρωπαίους πελάτες.