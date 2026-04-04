firefly: Κατέκτησε τον τίτλο “World Urban Car 2026”

Ένας από τους πιο σημαντικούς θεσμούς της αυτοκίνησης

Μια σημαντική διεθνή διάκριση απέσπασε το firefly, το έξυπνο ηλεκτρικό compact μοντέλο υψηλής αισθητικής της NIO, το οποίο ανακηρύχθηκε “World Urban Car 2026” στο πλαίσιο των διεθνώς καταξιωμένων World Car Awards, που πραγματοποιήθηκαν στο New York International Auto Show. Πρόκειται για την πρώτη φορά που η NIO και το firefly λαμβάνουν τη συγκεκριμένη διάκριση, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του brand και το όραμά του για το μέλλον της αστικής κινητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα World Car Awards συγκαταλέγονται στους πλέον σημαντικούς θεσμούς της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Στην 22η διοργάνωση το 2026, 98 κορυφαίοι δημοσιογράφοι αυτοκινήτου από 33 χώρες συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης, η οποία βασίστηκε σε δοκιμές οδήγησης σε πραγματικές συνθήκες και ανεξάρτητη ψηφοφορία. Η διαδικασία εποπτεύτηκε και καταμετρήθηκε ανεξάρτητα από την KPMG, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία και το κύρος του θεσμού.

Ο Daniel Jin, President of firefly, δήλωσε: «Η διάκριση αυτή δεν αφορά απλώς ένα αυτοκίνητο· αντικατοπτρίζει μια ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο που κινούμαστε στις σύγχρονες πόλεις. Στη firefly, πιστεύουμε ότι η αστική μετακίνηση πρέπει να είναι πιο ελαφριά, πιο έξυπνη, πιο ασφαλής και πιο εναρμονισμένη με την καθημερινότητα. Σχεδιάζουμε οχήματα που κάνουν την εμπειρία μετακίνησης πιο διαισθητική και ελεύθερη, δίνοντας στους ανθρώπους τη δυνατότητα να κινούνται όπως πραγματικά θέλουν.»

Η Σοφία Μητράκη, Head of NIO Greece, δήλωσε: «Η διάκριση του firefly στα World Car Awards αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή και για την ελληνική αγορά. Επιβεβαιώνει ότι η καινοτομία, η ασφάλεια και ο ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός μπορούν να επαναπροσδιορίσουν την καθημερινή μετακίνηση. Στη NIO Greece, στόχος μας είναι να φέρουμε αυτή τη νέα φιλοσοφία πιο κοντά στους Έλληνες χρήστες, προσφέροντας λύσεις που συνδυάζουν τεχνολογία αιχμής, βιωσιμότητα και ουσιαστική οδηγική εμπειρία.»

 
