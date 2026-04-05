Δοκιμή: VW Golf 1.5 eTSI DSG 150PS R-line 

To VW Golf έχει γράψει χρυσές σελίδες στην ιοστορία της αυτοκίνησης και πάντα θα αποτελεί το σήμα κατατεθέν της Γερμανικής εταιρείας. Η μεγάλη του επιτυχία αποτυπώνεται στο γεγονός ότι αποτελεί σημείο αναφοράς στην κατηγορία του, καθώς όταν μιλάς για οποιοδήποτε μοντέλο αυτής της κατηγορίας το συγκρίνεις, λέγοντας ότι αυτό είναι χειρότερο ή καλύτερο από το Golf.

Ας μην ξεχνάμε ότι υπήρχε και σχετική διαφήμιση στο παρελθόν όπου ο σύζυγος προσπαθούσε να πείσει την γυναίκα του για το πόσο καλό είναι το αυτοκίνητο που αγόρασαν. Και αυτή απαντούσε με μια φράση: «Ναι αλλά δεν είναι Golf ». Δοκιμάζουμε την πιο πλούσια έκδοση του ήπιου υβριδικού συστήματος με την κωδική ονομασία VW Golf 1.5 eTSI DSG 150PS R line

Η τελευταία ανανέωση περιλαμβάνει αισθητικές βελτιώσεις στο μπροστινό αλλά και το πίσω μέρος. Στα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά της 8ης γενιάς (Mk8,5 όπως είναι ο κωδικός του) τα οποία καθορίζουν τη νέα εικόνα περιλαμβάνονται το νέο λογότυπο της Volkswagen, το οποίο για πρώτη φορά στο Golf είναι φωτιζόμενο, η ανασχεδιασμένη μάσκα, και τα νέας σχεδίασης φωτιστικά σώματα LED τα οποία ενώνονται με μια φωτιζόμενη μπάρα.

Οι κορυφαίοι προβολείς IQ.LIGHT LED matrix ενσωματώνουν μια νέα κύρια δέσμη υψηλής απόδοσης με εμβέλεια έως και 500 μέτρα. Η έκδοση της δοκιμής μας ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες και από το λογότυπο R στη μάσκα και στα φτερά.Η εικόνα τη νύχτα με τα εννιαία φωτιστικά σώματα όπως βέπετε είναι άκρως εντυπωσιακή.

Υπάρχουν νέοι σπορ προφυλακτήρες, πλευρικά μαρσπιέ, μαύρος γυαλιστερός διαχύτης ενώ σπορ χαρακτήρα δίνουν οι απολήξεις εξάτμισης σε χρώμιο. Τους θόλους «γεμίζουν» οι αλουμινένιες ζάντες 18 ιντσών με ελαστικά 225/40.

Περνώντας στο εσωτερικό δεν μπορούμε παρά να σταθούμε στην εξαιρετική ποιότητα κατασκευής που διακρίνει εδώ και δεκαετίας το θρυλικό μοντέλο. Η έκδοση R-Line έχει σαφώς πιο σπορ διάκοσμο, ο οποίος μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών με διάτρητο δέρμα με λογότυπο R διαφορετικές ταπετσαρίες και οροφή σε μαύρο χρώμα.

Νέα είναι και τα backet καθίσματα τα οποία στηρίζουν σωστά το σώμα και διαθέτουν ενσωματωμένα προσκέφαλα. Η hi tech τεχνολογία είναι εμφανής με το ειδικά γραφικά στον πίνακα οργάνων Digital Cockpit Pro με τις παραμετροποιήσεις. Εντυπωσιακό είναι το νέο εξελιγμένο, διαισθητικό σύστημα infotainment με το νέο λογισμικό MIB4 στην κεντρική οθόνη αφής 12,9 ιντσών. Αυτή διαθέτει εργονομικά βελτιστοποιημένα και φωτιζόμενα ρυθμιστικά αφής για τον έλεγχο της θερμοκρασίας και της έντασης του ήχου στη βάση της.

Ο νέος φωνητικός βοηθός IDA χρησιμοποιώντας φυσική γλώσσα, μπορεί να πραγματοποιήσει όχι μόνο τον έλεγχο λειτουργιών όπως είναι ο κλιματισμός, το τηλέφωνο ή το σύστημα πλοήγησης, αλλά και για την πρόσβαση σε διαδικτυακές πληροφορίες από όλους τους δυνατούς τομείς, από προγνώσεις καιρού μέχρι ερωτήσεις γενικών γνώσεων. Το Golf θα διαθέτει στο μέλλον την πιο εξελιγμένη γενιά συστημάτων infotainment. Αυτή η νέα γενιά θα ενσωματώνει το βασισμένο στην τεχνητή νοημοσύνη chatbot ChatGPT στον φωνητικό βοηθό IDA

Η στάθμευση γίνεται εύκολη χάρη στα νέα συστήματα υποβοήθησης. Οι ελιγμοί στάθμευσης του Golf γίνονται πιο εύκολοι χάρη σε νέα συστήματα υποβοήθησης, όπως η βελτιωμένη λειτουργία Park Assist Plus. Όταν ο οδηγός περνά μπροστά από μια θέση στάθμευσης, μπορεί να ανιχνεύσει αν ο χώρος (παράλληλος ή κάθετος) είναι αρκετά μεγάλος και ανάλογα ξεκινά τη διαδικασία στάθμευσης. Το σύστημα αναλαμβάνει τον χειρισμό του τιμονιού καθώς και την επιτάχυνση και το φρενάρισμα.

Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις από την θέση του οδηγού είναι να παρακολουθείς τη διαδικασία στάθμευσης. Ένα άλλο νέο χαρακτηριστικό είναι το σύστημα Area View στο οποίο δημιουργείται μια εικόνα 360 μοιρών με τη συγχώνευση της λήψης τεσσάρων καμερών και η αντίστοιχη εικόνα μεταφέρεται στην οθόνη αφής του συστήματος infotainment. Αυτό διευκολύνει τον εντοπισμό των πεζοδρομίων και των διαγραμμίσεων στους χώρους στάθμευσης.

Άνετοι είναι οι χώροι για πέντε επιβάτες ακόμη και για τους πίσω που έχουν αρκετό «αέρα» για να βολευτούν.Τα μπάκετ καθίμστα με τις διαχρονικές ταπετσααρίες στηρίζουν το ΄σψωμα με τον καλύτερο τρόπο προσφέροντας ξεκούραση ακόμη και μετά από πολύωρες διαδρομές.

Ο χώρος αποσκευών με το πλήρωςτετρ΄'αγωνο εκμεταλλεύσιμο σχήμα έχει διαθέσιμα 381 λίτρα μια σχετικά ικανοποιητική τιμή.για την κατηγορία. Οι διαστάσεις είναι; Μήκος Χ πλάτος Χ ύψος 4289Χ 1789Χ1468 καιμ μεταξόνιο 2620 mm.

Στην «καρδιά» του Golf της δοκιμής μας υπήρχε ο γνωστός πασπαρτού βενζινοκινητήρας 1, 5 λίτρων με υπερτροφοδότη Επικουρείται από ένα ήπιο υβριδικό σύστημα 48 Volt με έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 18 ίππων, το οποίο ενισχύει το έργο του βενζινοκινητήρα κατά την επιτάχυνση και περιορίζοντας την κατανάλωση. Διαθέτει και την τεχνολογία απενεργοποίησης δύο κυλίνδρων ACT Plus, σε συνθήκες χαμηλού φορτίου. Η τεχνολογία αυτή συνεισφέρει τα μέγιστα στην μείωση κατανάλωσης καυσίμου.

Πως λειτουργεί το όλο σύστημα .Ουσιαστικά στον ανοιχτό δρόμο μόλις αφήσετε το πόδι σας από το γκάζι ο κινητήρας απεμπλέκεται και σβήνει εν κινήσει όποτε όμως είναι εφικτό. Αυτό φαίνεται κυρίως στον ανοιχτό δρόμο στο οικονομικό πρόγραμμα οδήγησης όπου το καταλαβαίνεις βλέποντας την βελόνα του στροφόμετρου να πέφτει στο μηδέν.

Στην πράξη τώρα όσον αφορά τις δυνατότητες του ήπιου υβριδικού συστήματος με την βοήθεια του δοκιμασμένου και άμεσου σε λειτουργία αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων DSG με τις 7 σχέσεις, τα 150 άλογα /5.000-6.000 σ.αλ. με την ροπή των 250 /1.500-3.500 σ.α.λ. προσφέρουν ελαστικότητα και ικανοποιητικότατες επιδόσεις.

Στο Sport το υβριδικό συνολο «γεμίζει» πιο γρήγορα με το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη να κρατάει πιο ψηλά τις στροφές του κινητήρα αξιοποιώντας όλες τις δυνατότες .Τα 0-100 χλμ./ώρα έρχονται σε 8,4 δευτερόλεπτα και η τελική αγγίζει τα 224 χλμ./ώρα . Όλα γίνονται πιο άμεσα αν θελήσεις να έχεις μεγαλύτερη συμμετοχή στην οδήγηση, καταφεύγεις στα «αυτάκια» πίσω από το τιμόνι, για χειροκίνητες αλλαγές ταχυτήτων.Με αυτό τον τρόπο μπορείς να δεις όλες τις δυνατότητες του δοκιμασμένου πλέον υβριδικού συστήματος του Golf της δοκιμής μας

Όσον αφορά την μέση κατανάλωση καυσίμου στην λειτουργία Coasting περιορίζεται στα 6,9 λίτρα /100 χλμ.. Βέβαια σε συνθήκεςς πολύ χαλατής οδήγησης και στο πρόγραμμα οδήγησης Eco καταφέραμε να κατεβάσουμε την μέση κατανάλωση ακόμη και κάτω από τα 5 λίτρα/100 χλμ.. Εκπομπές CO2 στα 123 γρμ./χλμ

Στον τομέα της οδικής συμπεριφοράς το Golf στην έκδοση R-Line που δοκιμάσαμε διέθετε στο σύστημα διεύθυνσης την τεχνολογία Progressive steering, που έχει βελτιώσει ακόμη περισσότερο την οδηγική αίσθηση δίνοντας πλούσια πληροφόρηση και αμεσότητα στις εντολές που δίναμε.

H ανάρτηση με πολλαπλούς συνδέσμους πίσω είχε σφιχτή ρύθμιση ενώ το χαμήλωμα του αυτοκινήτου κατά 15 χλστ. σε συνδυασμό με τις στάνταρ 18άρες ζάντες, αυξάνουν τα επίπεδα πρόσφυσης δίνοντας ουδέτερη οδική συμπεριφορά. Μειωμένες κλίσεις στις κλειστές καμπές του δρόμου και πολύ καλή πληροφόρηση.

Η ομπρέλλα των συστημάτων υπποβοήθησης είναι πλήρης ,Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Front Assist (Σύστημα επιτήρησης περιβάλλοντος): Αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης με ανίχνευση πεζών και δικυκλιστών,Lane Assist (Ενεργό σύστημα διατήρησης λωρίδας διορθώνοντας την πορεία αν το όχημα βγει από τη λωρίδα του.

Υπάρχει ακόμη Adaptive Cruise Control (ACC): Προσαρμοζόμενο cruise control με λειτουργία stop & go (λόγω DSG), που διατηρεί αυτόματα την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα. Side Assist (Σύστημα επιτήρησης τυφλού σημείου) και Rear Traffic Alert to opo;io Βοηθά κατά την έξοδο από θέση στάθμευσης ανιχνεύοντας κάθετα διερχόμενα οχήματα, en;v shmantik;o ;einai kai toPre-Crash: Σύστημα προληπτικής προστασίας επιβατών που τεντώνει τις ζώνες και κλείνει παράθυρα/οροφή σε επικείμενη σύγκρουση.

Στον ανοιχτό δρόμο «καταπίνει» με άνεση και σταθερότητα τις μεγάλες αποστάσεις αφήνοντας τους επιβάτες όχι μόνο ξεκούραστους αλλά και με το απαραίτητο αίσθημα της ασφάλειας με την στιβαρότητα του πλαισίου που γίνεται αισθητή. Άλλωστε σε αυτό συνέβαλε και η παρουσία των ηλεκτρονικών συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού ADAS που έκαναν την εμφάνιση τους κυρίως στις στραβοτιμονιές των υπολοίπων οδηγών διπλανών και μπροστινών αυτοκινήτων. Όσο για το σύστημα πέδησης άμεσο στις αντιδράσεεις ακολουθεί την σπορ συμπεριφορά του αυτοκινήτου.

VW Golf 1.5 eTSI DSG 150PS R-line. Η έκδοση που ξεχωρίζει με την υψηλή ποιότητα κατασκευής, τηνσπορ εμφάνιση, τον πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας. Ένα μοντέλο που παραμένει σταθερή αξία στον τομέα της αυτοκίνησης. Σημείο αναφοράς για την ανταγωνιστικότατη κατηγορία που μπορεί να δικαιολογήσει την τιμή των 37.800 ευρώ για την έκδοση R-Line της δοκιμής μας Οι τιμές πάντως ξεκινούν από 33.580 ευρώ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ