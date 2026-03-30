Citroёn C3 Aircross: Κερδίζει το “Best USERS’ Car of Europe 2026

Το Σάββατο 28 Μαρτίου, το Citroёn C3 Aircross κέρδισε το βραβείο AutoBest στην κατηγορία «Best Users' car», που αναγνωρίζει το πιο φιλικό προς τον χρήστη μοντέλο. Η Citroёn ευχαριστεί θερμά την επιτροπή AUTOBEST και, για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, το ευρωπαϊκό κοινό, του οποίου οι ψήφοι συνέβαλαν εξίσου σε αυτή τη διάκριση. Αυτή η διπλή αναγνώριση καθιστά το βραβείο ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς αντικατοπτρίζει τόσο την αξιολόγηση των ειδικών όσο και την πραγματική προτίμηση των πελατών σε όλη την ήπειρο.



O θεσμός AUTOBEST ιδρύθηκε το 2001 και πρωτοστάτησε στην έννοια της ανάδειξης του «Best Buy Car» της Ευρώπης — του μοντέλου που προσφέρει την καλύτερη σχέση αξίας – τιμής για τον μέσο Ευρωπαίο καταναλωτή. Η επιτροπή AUTOBEST, που αποτελείται από ανεξάρτητους δημοσιογράφους αυτοκινήτου από 32 ευρωπαϊκές χώρες, είναι η μεγαλύτερη του είδους της ως προς τον αριθμό εκπροσωπούμενων χωρών. Τα οχήματα αξιολογούνται μέσω ενός διαφανούς συστήματος ψηφοφορίας βασισμένου σε 13 βασικά κριτήρια, όπως η προσιτή τιμή, το δίκτυο εξυπηρέτησης, η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, ο σχεδιασμός, η ευελιξία και οι νέες τεχνολογίες. Η επιτροπή εξετάζει επίσης στενά τις ευρύτερες δεσμεύσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπως οι επενδύσεις, η δημιουργία θέσεων εργασίας, η υποστήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης και η πρόοδος στις πράσινες τεχνολογίες και τη συνδεσιμότητα.



Στην 25η διοργάνωσή του, ο θεσμός Autobest εισάγει μια σημαντική εξέλιξη, το AUTOBEST Conquest, που φέρνει κοντά στον θεσμό και στην αυτοκινητοβιομηχανία τους καταναλωτές με μια σειρά από περαιτέρω βραβεύσεις όπως τα Best Design, Best Users’ Car, Best Technology, καθώς και τον έγκριτο τίτλο «Best Buy Car». Για πρώτη φορά, το κοινό έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα, με online ψηφοφορία σε όλη την Ευρώπη από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2026. Οι ψήφοι του κοινού αντιστοιχούσαν στο 50% της τελικής βαθμολογίας, παράλληλα με την αξιολόγηση της επιτροπής, ενώ ο νικητής ανακοινώθηκε ζωντανά κατά τη διάρκεια του AUTOBEST Conquest Show. Το Citroёn C3 Aircross ξεχώρισε ανάμεσα σε μια

ιδιαίτερα ανταγωνιστική short list από έξι φιναλίστ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την απήχησή του στη σύγχρονη ευρωπαϊκή αγορά.

Αυτό το βραβείο αναγνωρίζει τη δυναμική επανεφεύρεση του compact SUV από τη Citroёn. Βασισμένο στην πλατφόρμα Smart Car που μοιράζεται με το νέο C3, το C3 Aircross έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει μέγιστη αξία σε προσιτή τιμή. Ο δυναμικός SUV χαρακτήρας του συνδυάζει στιβαρότητα, προστασία και έναν ισχυρό, σύγχρονο σχεδιασμό με μια φιλική και πρακτική προσέγγιση στην καθημερινή μετακίνηση. Με μήκος 4,39 μέτρα, το C3 Aircross προσφέρει κορυφαία ευρυχωρία στην κατηγορία του για τους επιβάτες της δεύτερης σειράς στη 5θέσια έκδοση. Για πρώτη φορά στην κατηγορία, διατίθεται επίσης σε 7θέσια διαμόρφωση, προσφέροντας εξαιρετική ευελιξία, διατηρώντας παράλληλα τις συμπαγείς διαστάσεις και την ευκολία στους ελιγμούς.



Πιστό στο DNA της Citroёn, η άνεση βρίσκεται στο επίκεντρο της εμπειρίας. Το μοντέλο διαθέτει την καινοτόμο φιλοσοφία C-Zen-Lounge® με Head-Up Display και compact τιμόνι, καθώς και τα νέα καθίσματα Citroёn Advanced Comfort® και ανάρτηση με διπλά προοδευτικά υδραυλικά στοπ σε όλες τις εκδόσεις. Μαζί, αυτά τα στοιχεία εξασφαλίζουν μια μοναδικά ομαλή και ξεκούραστη οδηγική εμπειρία τόσο στο αστικό περιβάλλον όσο και σε μεγαλύτερες διαδρομές. Το ολοκαίνουργιο C3 Aircross ενσωματώνει επίσης το σύστημα infotainment τελευταίας γενιάς με οθόνη αφής 10,25 ιντσών, καθώς και πλήρη γκάμα συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης, καλύπτοντας τις σύγχρονες απαιτήσεις σε ασφάλεια και συνδεσιμότητα.

Σε ευθυγράμμιση με τη φιλοδοξία της Citroёn να καταστήσει τον εξηλεκτρισμό προσβάσιμο, το μοντέλο προσφέρει μια ευρεία γκάμα κινητήριων συνόλων: έναν αποδοτικό βενζινοκινητήρα, μια υβριδική έκδοση 145 ίππων και μια πλήρως ηλεκτρική έκδοση με αυτονομία άνω των 300 ή 400 χλμ., ανάλογα με τη χωρητικότητα της μπαταρίας. Με ανταγωνιστική τιμολόγηση, το C3 Aircross καθιστά την ηλεκτροκίνητη μετακίνηση πιο προσιτή από ποτέ. Το Citroёn C3 Aircross παράγεται στην Ευρώπη και ενσαρκώνει ένα νέο όραμα για το οικογενειακό SUV: σύγχρονο, ευέλικτο, άνετο και προσιτό. Η διάκριση αυτή ενισχύει τη δέσμευση της Citroёn να προσφέρει λύσεις κινητικότητας που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των Ευρωπαίων πελατών — συνδυάζοντας σχεδίαση, άνεση, καινοτομία και εξαιρετική σχέση αξίας-τιμής.