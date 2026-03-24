CUPRA: Παρουσίασε το 2026 CUPRA Raval Madrid E‑Prix

Η CUPRA προετοίμασε το 2026 CUPRA Raval Madrid E-Prix μεταφέροντας το αστικό της πνεύμα στην πίστα, το paddock και την πόλη. Πέρα από τον ρόλο της ως Χορηγός Τίτλου του αγώνα, η CUPRA πρόσφερε στους φιλάθλους μία απόλυτα καθηλωτική εμπειρία της Formula E μέσα από ξεχωριστές δράσεις και αποκλειστικές εκδηλώσεις. Η ομάδα CUPRA KIRO ενίσχυσε την ηγετική θέση του brand στις ηλεκτρικές επιδόσεις από τη γραμμή εκκίνησης, ενώ η παρουσία του CUPRA Raval σε καίρια σημεία της πόλης και κατά μήκος της πίστας επέδειξε στο κοινό το επερχόμενο μέλλον της ηλεκτρικής κινητικότητας.

H CUPRA προετοίμασε μία πλήρως εξηλεκτρισμένη εμπειρία. Εκπρόσωποι ενημέρωσης είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν την εντυπωσιακή γκάμα του brand οδηγώντας για πρώτη φορά στη Μαδρίτη τα νέα μοντέλα CUPRA Tribe Edition. Tα CUPRA Formentor, CUPRA Terramar και CUPRA Leon plug-in hybrid (1.5 e-Hybrid 200 kW DSG) ήταν διαθέσιμα για όσα Μέσα επιθυμούσαν να βιώσουν μία καθαρή και μοναδική, οδηγική εμπειρία. Με αυτά τα μοντέλα η μάρκα εισάγει μία νέα φιλοσοφία εξατομίκευσης για πελάτες με τολμηρή αισθητική, που εκτιμούν τον εντυπωσιακό σχεδιασμό και απαιτούν σύγχρονη βιωσιμότητα με ξεχωριστό χαρακτήρα.

Βασιζόμενη στο αγωνιστικό της DNA, η CUPRA συνδύασε επίσης τους κόσμους του gaming και των επαγγελματικών αγώνων, προσκαλώντας τον Karchezz, νικητή του τουρνουά influencer F4 του GP Explorer, να αγωνιστεί απέναντι στον οδηγό της CUPRA KIRO Pepe Martí.Το 2026 CUPRA Raval Madrid E-Prix κυριάρχησε στο κέντρο της πόλης μέσα από τη συναυλία Electric Music Laps. Την Παρασκευή 20 Μαρτίου, η Plaza Pedro Zerolo στη συνοικία Chueca φιλοξένησε τρεις μουσικούς καλλιτέχνες που μοιράζονται το αστικό πνεύμα του CUPRA Raval: Maria Escarmiento, Amore και Raya Diplomática. Το νέο ηλεκτρικό μοντέλο του brand παρουσιάστηκε μαζί με το αγωνιστικό αυτοκίνητο CUPRA KIRO, το οποίο έφερε μια ειδική βαφή εμπνευσμένη από το καμουφλάζ του Raval, βασισμένο στη διάταξη της συνοικίας Raval.