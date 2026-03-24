CUPRA: Παρουσίασε το 2026 CUPRA Raval Madrid E‑Prix

24.03.26 , 13:38 Αναστασία Τσιλιμπίου: «Δίνω την εντύπωση της κακιάς και της ξινής»
24.03.26 , 13:28 25η Μαρτίου: Με περηφάνια παρέλασαν οι μαθητές της Αθήνας
24.03.26 , 13:21 Boho style: Μάθετε τα πάντα για την πιο αγαπημένη ανοιξιάτικη τάση
24.03.26 , 13:19 Η Χαμένη Κόρη: Η δραματική ταινία σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή από το Star
24.03.26 , 13:10 Ελένη Ουζουνίδου: «Πέρασα μοναχική εφηβεία. Αποφάσισα να μην κάνω παιδιά»
24.03.26 , 13:10 Νικολέττα Ράλλη: «Είμαι πολύ καλά μετά τον χωρισμό μου»
24.03.26 , 13:09 TractioN: Στη θέση του οδηγού η δημοσιογράφος Βαλεντίνα Καραγεωργίου
24.03.26 , 13:06 Δείτε μία διαφορετική συνταγή για μπακαλιάρο
24.03.26 , 13:03 Η συνταγή της ημέρας: Παραδοσιακός μπακαλιάρος σκορδαλιά
24.03.26 , 12:55 VW: Με 2 εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα στους δρόμους
24.03.26 , 12:31 Τσαγκαράκης: «Είμαι αθώος» - Απολογείται στον ανακριτή
24.03.26 , 12:20 Άση Μπήλιου: Το «αντίδοτο» στη δύσκολη όψη της Συνόδου Ήλιου - Κρόνου
24.03.26 , 12:18 Μπάγια Αντωνοπούλου για εγκυμοσύνη: «Έχει εντάσεις, άγχος και κλάμα»
24.03.26 , 11:48 Εμμανουήλ Καραλής: «Ελπίζω να συνεχίσω να φέρνω μετάλλια για τη χώρα μου»
24.03.26 , 11:40 Τι απαντά το πασίγνωστο μοντέλο για την απάτη με τις εικονικές εταιρείες
Δέσποινα Βανδή σε Βασίλη Μπισμπίκη: «Περήφανη για εσένα»
Γιώργος Αγγελόπουλος: «Εξαρτάται από τον Θεό αν θα μεγαλώσει η οικογένεια»
Fuel pass: Πώς θα κάνετε την αίτηση - Τι ισχύει για το market pass
MasterChef: Ποιοι είναι οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση;
Οικονομάκου: Μας δείχνει την κόρη της, Σιέννα, στο δωμάτιο του γιου της
Καινούργιου: «Μπορεί να μην αντέξω. Δεν ξέρω για πόσο θα είμαι εδώ»
Καιρός: Νέα κακοκαιρία την Τρίτη - Η πρόγνωση για το Πάσχα
Οι 10 πιο ευτυχισμένες χώρες της Ευρώπης για το 2026 – Η θέση της Ελλάδας
Τι απαντά το πασίγνωστο μοντέλο για την απάτη με τις εικονικές εταιρείες
Γνωστός Έλληνας σεφ: «Έχω μαγειρέψει στα παιδιά, την Κέιτ και τον Ουίλιαμ»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
CUPRA: Παρουσίασε το 2026 CUPRA Raval Madrid E‑Prix
Η CUPRA προετοίμασε το 2026 CUPRA Raval Madrid E-Prix μεταφέροντας το αστικό της πνεύμα στην πίστα, το paddock και την πόλη. Πέρα από τον ρόλο της ως Χορηγός Τίτλου του αγώνα, η CUPRA πρόσφερε στους φιλάθλους μία απόλυτα καθηλωτική εμπειρία της Formula E μέσα από ξεχωριστές δράσεις και αποκλειστικές εκδηλώσεις. Η ομάδα CUPRA KIRO ενίσχυσε την ηγετική θέση του brand στις ηλεκτρικές επιδόσεις από τη γραμμή εκκίνησης, ενώ η παρουσία του CUPRA Raval σε καίρια σημεία της πόλης και κατά μήκος της πίστας επέδειξε στο κοινό το επερχόμενο μέλλον της ηλεκτρικής κινητικότητας.

CUPRA: Παρουσίασε το 2026 CUPRA Raval Madrid E‑Prix

H CUPRA προετοίμασε μία πλήρως εξηλεκτρισμένη εμπειρία. Εκπρόσωποι ενημέρωσης είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν την εντυπωσιακή γκάμα του brand οδηγώντας για πρώτη φορά στη Μαδρίτη τα νέα μοντέλα CUPRA Tribe Edition. Tα CUPRA Formentor, CUPRA Terramar και CUPRA Leon plug-in hybrid (1.5 e-Hybrid 200 kW DSG) ήταν διαθέσιμα για όσα Μέσα επιθυμούσαν να βιώσουν μία καθαρή και μοναδική, οδηγική εμπειρία. Με αυτά τα μοντέλα η μάρκα εισάγει μία νέα φιλοσοφία εξατομίκευσης για πελάτες με τολμηρή αισθητική, που εκτιμούν τον εντυπωσιακό σχεδιασμό και απαιτούν σύγχρονη βιωσιμότητα με ξεχωριστό χαρακτήρα.

Βασιζόμενη στο αγωνιστικό της DNA, η CUPRA συνδύασε επίσης τους κόσμους του gaming και των επαγγελματικών αγώνων, προσκαλώντας τον Karchezz, νικητή του τουρνουά influencer F4 του GP Explorer, να αγωνιστεί απέναντι στον οδηγό της CUPRA KIRO Pepe Martí.Το 2026 CUPRA Raval Madrid E-Prix κυριάρχησε στο κέντρο της πόλης μέσα από τη συναυλία Electric Music Laps. Την Παρασκευή 20 Μαρτίου, η Plaza Pedro Zerolo στη συνοικία Chueca φιλοξένησε τρεις μουσικούς καλλιτέχνες που μοιράζονται το αστικό πνεύμα του CUPRA Raval: Maria Escarmiento, Amore και Raya Diplomática. Το νέο ηλεκτρικό μοντέλο του brand παρουσιάστηκε μαζί με το αγωνιστικό αυτοκίνητο CUPRA KIRO, το οποίο έφερε μια ειδική βαφή εμπνευσμένη από το καμουφλάζ του Raval, βασισμένο στη διάταξη της συνοικίας Raval.

