Skoda Auto: Η ηλεκτροκίνηση το δυνατό της όπλο

Η Skoda Auto επιβεβαιώνει με εμφατικό τρόπο τη δυναμική της, καταγράφοντας το 2025 το ισχυρότερο έτος στην ιστορία της και εδραιώνοντας τη θέση της ως 3η μάρκα σε πωλήσεις στην Ευρώπη. Με έσοδα €30,1 δισ. (+8,3%), λειτουργικά κέρδη €2,5 δισ. (+8,6%) και περιθώριο κέρδους 8,3%, η εταιρεία αποδεικνύει ότι η ανάπτυξή της δεν είναι μόνο ποσοτική, αλλά και ποιοτική. Παράλληλα, οι παραδόσεις ξεπέρασαν τα 1,04 εκατ. οχήματα (+12,7%), επαναφέροντας τη Skoda πάνω από το όριο του ενός εκατομμυρίου για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια.

Στην Ευρώπη (EU27+4), η Skoda κατέκτησε την 3η θέση συνολικά, ενώ κατέγραψε τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ των Top 10 brands (+9,6%), επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στην καρδιά της αγοράς. Στην ηλεκτροκίνηση, κατέλαβε την 4η θέση, με τα εξηλεκτρισμένα μοντέλα να αντιπροσωπεύουν ήδη το 25,7% των παραδόσεων — δηλαδή ένα στα τέσσερα οχήματα.



Η εμπορική επιτυχία στηρίζεται σε μια από τις πιο σύγχρονες και πλήρεις γκάμες της μάρκας, με το Octavia να παραμένει το best-seller και τα SUV (Kodiaq, Kamiq και Karoq) να ενισχύουν τη συνολική απόδοση της μάρκας. Την ίδια στιγμή, η ηλεκτρική στρατηγική αποδίδει: οι παραδόσεις εξηλεκτρισμένων μοντέλων υπερδιπλασιάστηκαν στις 218.700 μονάδες, με το Elroq να αναδεικνύεται ως το δεύτερο πιο δημοφιλές ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην Ευρώπη.

Σε διεθνές επίπεδο, η Skoda επιταχύνει μεθοδικά την ανάπτυξή της: σχεδόν διπλασιασμός πωλήσεων στην Ινδία (70.600 οχήματα, +96,1%), έναρξη παραγωγής στο Βιετνάμ και ισχυρή ενίσχυση παρουσίας σε ASEAN και Μέση Ανατολή. Παράλληλα, καταγράφεται περαιτέρω ανάπτυξη σε αγορές όπως η Τουρκία, το Μαρόκο και η Αίγυπτος.Το 2026 σηματοδοτεί το επόμενο βήμα: η Skoda θα διπλασιάσει τη γκάμα των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της με τα νέα Epiq και Peaq, διευρύνοντας το εύρος της ηλεκτροκίνησης και καθιστώντας την ακόμη πιο προσιτή σε νέα κοινά.