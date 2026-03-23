Zeekr 7GT: Παρουσιάστηκε στην Ελλάδα - Τιμές

Σε μία ξεχωριστή εκδήλωση η GEO MOBILITY HELLAS, εισαγωγική εταιρεία της Zeekr στην Ελλάδα, πρόσφερε στους εκπροσώπους του ειδικού Τύπου, αλλά και σε εταιρικούς συνεργάτες, την ευκαιρία να δουν για πρώτη φορά από κοντά, το εντυπωσιακό Zeekr 7GT, μήνες πριν από το επίσημο λανσάρισμά του.

-Ο κ. Θανάσης Κονιστής, Γενικός Διευθυντής και τα στελέχη της GEO MOBILITY HELLAS υποδέχθηκαν τους προσκεκλημένους στον Θόλο, του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», στο Φαληρικό Δέλτα. Η εκδήλωση, με παρουσιάστρια τη γνωστή αθλητικογράφο Δώρα Παντέλη, είχε ως επίτιμους καλεσμένους – εκτός φυσικά του Zeekr 7GT – δύο από τους βασικούς σχεδιαστές του μοντέλου, τους κυρίους Lukas Medeisis, Senior Exterior designer & Lead designer for 7GT και Aditya Jangid Senior Designer & Brand Experience, οι οποίοι παρουσίασαν την ιδέα πίσω από το design του 7GT και μυήσαν τους καλεσμένους στη σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρκας. Ιδιαίτερο ελληνικό χρώμα πρόσθεσε με την παρουσία του ο κ. Χρήστος Αγγελόπουλος, Strategic Pricing Zeekr Europe, Έλληνας που εργάζεται στα κεντρικά της Zeekr Europe στη Σουηδία και παρουσίασε σημαντικά χαρακτηριστικά του νέου μοντέλου.

Το Zeekr 7GT, είναι το ολοκαίνουριο μοντέλο της μάρκας, με σπορ επιδόσεις (επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 210 χλμ./ώρα), premium DNA και πολυτελές εσωτερικό. Σχεδιασμένο στην Ευρώπη, με εντυπωσιακές σπορ γραμμές, το αμιγώς ηλεκτρικό Zeekr 7GT είναι η best-in-class πρόταση στο mid segment.

Η βραδιά έκλεισε με μία σημαντική στιγμή για τη Zeekr στην Ελλάδα, καθώς ανακοινώθηκε η συνεργασία της με τον πρώην διεθνή μπασκετμπολίστα Γιώργο Πρίντεζη, ο οποίος και ανάλαμβάνει ρόλο Βrand Αmbassador για τη μάρκα.

Ο Γιώργος Πρίντεζης αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού, με μια πορεία που χαρακτηρίζεται από συνέπεια, ήθος και σπουδαίες επιτυχίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η διαχρονική του παρουσία, η αφοσίωση στην ομάδα και η ικανότητά του να πρωταγωνιστεί στα κρίσιμα σημεία τον έχουν καταστήσει σύμβολο αξιοπιστίας και έμπνευσης. Οι αξίες που τον συνοδεύουν – αυθεντικότητα, επιμονή, δυναμισμός και συνεχής αναζήτηση της εξέλιξης – αντικατοπτρίζουν απόλυτα τη φιλοσοφία της Zeekr.

Το Zeekr 7GT είναι άμεσα διαθέσιμο για παραγγελία, με τις τιμές να ξεκινούν από € 46.990