Kymco, Voge, Cyclone, Yadea, Gemini στην έκθεση μοτοσυκλέτας 2026

Ποια μοντέλα της Mototrend SA θα δείτε από κοντά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Αυτοκινητο
Kymco, Voge, Cyclone, Yadea, Gemini στην έκθεση μοτοσυκλέτας 2026
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Εντυπωσιακή θα είναι η παρουσία της Mototrend SA στο μεγάλο μοτοσυκλετιστικό γεγονός της χρονιάς, όπου και θα παρουσιάσει 31 τελείως νέα μοντέλα.Από την Τετάρτη 1 έως και την Κυριακή 5 Απριλίου 2026, η Mototrend SA σας προσκαλεί να ζήσετε ένα μοναδικό γεγονός γεμάτο μοτοσυκλέτα στο υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, πλησίον του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος στα Σπάτα Αττικής.

Στο HALL 2, περίπτερα Α4 + Β4, με όλη τη γκάμα των Kymco, Voge, Cyclone, Yadea, Gemini παρατεταγμένη. Ανάμεσά τους θα βρείτε από scooter πόλης και μικρές μοτοσυκλέτες μέχρι Adventure, Supersport και Streetfighter κάθε κυβισμού. Θα βρείτε όμως και ηλεκτροκίνητες προτάσεις για οικονομική μετακίνηση στην πόλη, όπως επίσης και μια σειρά πολυχρηστικών ATV/SSV για τη δουλειά ή/και τη διασκέδασή σας.

Τα εγκαίνια της Έκθεσης θα γίνουν την Τετάρτη 1 Απριλίου και ώρα 14:00 στην είσοδο του Hall 2 και στα περίπτερά μας, πέραν της ήδη πλούσιας υπάρχουσας γκάμας, θα έχετε την ευκαιρία να δείτε για πρώτη φορά και να μάθετε τα πάντα για τα ακόλουθα 31 νέα μοντέλα 2026:

KYMCO: People R Hybrid 125 - NX125 - Xterra 350

VOGE: RR 500S- RR 660S- R250S- SR450X- SR125 Air- XWolf 550 ATV

CYCLONE: Batlo 125- Carrera 125- RX2- RX600- RX650- RA125 - RA600- RA1000- RT1- RT3S

YADEA: Velax- Owin- CoolJoy- CL9S- Trivano

GEMINI: Gobi 125- Gobi 125SR- Gobi 250SR- Nexy 125- Ark 125- Julio 125- Nomad SSV

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
MOTOTREND SA
 |
ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ 2026
 |
ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top